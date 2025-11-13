Nuria Morán 13 NOV 2025 - 09:40h.

Santiago Abascal, líder de Vox, ha estado este jueves 13 de noviembre en 'La mirada crítica'

Eduardo Inda, sobre Feijóo y Abascal: "La sintonía personal es total, pero políticamente hay diferencias"

Tras una de sus intervenciones más duras en el Congreso de los Diputados durante la comparecencia de Pedro Sánchez, Santiago Abascal, líder de Vox, ha estado este jueves 13 de noviembre en 'La mirada crítica', donde ha respondido a todas las preguntas de Ana Terradillos.

Sobre el juicio al Fiscal General del Estado, Abascal se ha mostrado contundente: "Creo que hay pruebas para condonarle, no tengo ninguna duda. Lo que es difícil es seguir todos los casos de corrupción que están aflorando. Todo el entorno del presidente del Gobierno, desde el Fiscal General del Estado a su familia, pasando por su número 2 y por su sustituto, o están el la cárcel o está en el banquillo", ha respondido".

Abascal ha respondido a la situación que se vive en Valencia, donde su partido tendría la sartén por el mango: "Siempre es un misterio con el PP. Nosotros fuimos extraordinariamente claros en la negociación de los presupuestos, igual que lo fuimos en la salida de los Gobiernos con el PP porque el Partido Popular, a las órdenes de su pacto en Bruselas con el PSOE, nos estafó y colaboró con el reparto ilegal de inmigrantes. En el caso de Valencia exigimos que los presupuestos se volverán en la reconstrucción de su territorio. Nuestra voluntad es que ese cambio de rumbo pueda plasmarse ahora en una posible investidura".

Santiago Abascal, líder de Vox: "El presidente tiene miedo a la voz de los españoles"

Tras sus palabras hacia Sánchez pidiéndole que convoque elecciones Generales a cambio de que él haga lo mismo en Valencia, Santiago Abascal ha aclarado: "Ayudar a Sánchez, nunca. Yo siempre hablo en serio y claro que yo cumpliría eso inmediatamente, pero el presidente del Gobierno no tiene valor que hay que tener para hacerlo porque tiene miedo a la voz de los españoles. Sánchez sabe que los ciudadanos le mandarían a su casa y que después tendría que sentarse en el banquillo para asumir sus responsabilidades.

Sobre si ayudaría al PP a gobernar en solitario con su abstención a cambio de sacar a Sánchez del poder, el líder de Vox ha respondido: "El PP y algunos medios afines a este partidos no paran de hacer cálculos. ¿Quién se han creído que yo me presento a las elecciones para pedir el voto a la gente y luego apartarme? Nosotros vamos a hacer valer nuestros votos y la confianza de la gente. No estamos para ayudar al PP o al PSOE, estamos para ayudar a los españoles y no a otras fuerzas políticas", ha sentenciado.

Ana Terradillos se ha dirigido a Santiago Abascal para preguntarle por el presunto veto de su partido a algunos medios de comunicación: "Nosotros no vetamos a los medios, contestamos a todos. Durante algún tiempo no dejamos entrar en nuestra casa al diario 'El País' porque habían firmado un editorial en el que decía que había que aplicar un cordón sanitario a Vox. Es decir, a casi cuatro millones de españoles ¿Por qué Vox no tiene derecho a aplicar un cordón sanitario a un medio de comunicación y un medio sí que tiene derecho a aplicárselo a casi cuatro millones de personas?".

De su conversación con Núñez Feijóo y su posición de cara a una moción de censura, Santiago Abascal también se ha mostrado claro: "Yo nunca desvelo lo que hablo en esas llamadas, pero no hablamos de la moción de censura. No hay una mayoría para esa moción si no hay un apoyo de un partido que sigue siendo separatista y golpista. Yo sigo pensando que las mociones de censura hay que presentarlas y yo he presentado dos contra Pedro Sánchez".