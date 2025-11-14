Luis Rubiales, sobre el momento en el que su tío le lanzó tres huevos durante la presentación: "No sé si tenía un arma o algo"

La mirada crítica' ha hablado en directo con el periodista deportivo José Palacio, testigo de la agresión con huevos a Luis Rubiales

La presentación del libro de Luis Rubiales quedaba eclipsada por el intento de agresión de su tío, que le lanzaba huevos en pleno acto de presentación.

'La mirada crítica' ha hablado en directo con el periodista deportivo José Palacio, que fue testigo del suceso: "No le vimos venir porque fue a los cinco minutos de comenzar el acto. Rubiales no había empezado ni a hablar. Era una sala bastante pequeña y nadie se da cuenta"

"Lo que más me extrañó es que nadie de seguridad o de recepción le pidiese la acreditación, algo que sí que tuvimos que dar los demás. Había tres o cuatro personas de seguridad y por eso nos quedamos más en shock", ha continuado relatando.

Testigo de la agresión con huevos a Luis Rubiales: "Aseguró que de debía más motivaciones políticas que de mala relación con Rubiales"

Además, este testigo nos ha explicado que el acto sufrió un pequeño retraso: "Antes de empezar ya nos dijeron que se retrasaba el acto diez minutos porque se decía que había prensa que aún no había llegado. Cuando vimos que era un lanzamiento de objetos, ahí la gente se alarmó un poco. Pasado esto y sacado al agresor, luego siguió todo con mucha normalidad y el ambiente fue como si no hubiera pasado nada".

Para José Palacio, lo que más le sorprendió fue que el agresor aseguró que su acción se debía a "motivaciones políticas que de mala relación con Rubiales".