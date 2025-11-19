Míriam Nogueras: “Para Junts solo hay un bloque: Cataluña. No damos carta blanca a nadie”

Míriam Nogueras ha reprochado a Pedro Sánchez la situación social que atraviesa Cataluña

Junts mantiene su presión sobre el Gobierno: llama "cínico e hipócrita" a Sánchez por decir que cumple los acuerdos pactados

Tras la publicación del informe de la UCO sobre las investigaciones a Santos Cerdán, el tema ha sido protagonista en el Congreso. Míriam Nogueras ha aprovechado para reprochar a Pedro Sánchez la situación social que atraviesa Cataluña, las dificultades de las familias y el problema de la vivienda. También ha hablado sobre la ruptura con el Gobierno.

'El programa de Ana Rosa' conversa en directo con Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, quien explica la ruptura con el Gobierno: "Hace ya un mes celebramos una reunión de la dirección ejecutiva del partido, que fue ratificada por la militancia. Teníamos un acuerdo con el Partido Socialista, un acuerdo que se ha roto y, por lo tanto, dejamos claro que todas las leyes del PSOE que están sobre la mesa quedan bloqueadas. Presentamos una enmienda a la totalidad, aquellas que tenían un acuerdo firmado previo a la ruptura seguirán adelante. Este Gobierno lleva semanas diciendo que gobierna, pero no explica cómo puede hacerlo si no tiene mayoría".

Míriam Nogueras: "Nosotros no estamos aquí para dar estabilidad a ningún gobierno español, ni para sacar o poner gobiernos españoles"

Sobre la abstención en la votación del cierre de las nucleares, aclara: "Hay mucha gente que piensa que romper con el Partido Socialista significa dar carta blanca a otros y que esto va de azules o rojos. Para nosotros solo hay un bloque Cataluña. Si el PP pensaba que llevando un tema a votación sin haber hablado con Junts, en el que queda afectada una parte importante de Cataluña, podría tener gratis los votos de Junts, no ha entendido nada de cómo funciona Junts".

Nogueras deja claro cuál es su objetivo: "Nuestra mayor labor es que la vida de los catalanes sea más fácil, mejor, y que como mínimo a Cataluña le llegue lo que le corresponde. No pedimos más, pero tampoco podemos aceptar que se le dé menos. Si los diputados catalanes no batallamos por los derechos de los ciudadanos en Cataluña y por conseguir lo que le toca a los catalanes y a Cataluña, entonces ¿Qué hacemos aquí? Lo que nos sorprende es que estemos solos denunciando esto".

Además, se pronuncia sobre la posible moción de censura: "Nosotros no estamos aquí para dar estabilidad a ningún gobierno español, ni para sacar o poner gobiernos españoles. Somos siete diputados de 350, y lo que me sorprende es que se nos esté atribuyendo la responsabilidad de lo que va a pasar en el resto de España".