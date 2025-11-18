Nuria Morán 18 NOV 2025 - 11:09h.

Santiago Abascal, líder de Vox, ha estado en directo en 'El Programa de Ana Rosa'

Santiago Abascal sentencia al fiscal general del Estado: "No tengo dudas de que hay pruebas para condenarle"

Santiago Abascal, líder de Vox, ha estado este martes 18 de noviembre en 'El Programa de Ana Rosa' para hablar de los escándalos de corrupción que rodean al gobierno de Pedro Sánchez, del auge de su partido en todas las encuestas de cara a las próximas elecciones y otros muchos temas de máxima actualidad.

Sobre lo primero que ha dado su opinión Abascal ha sido del cambio en el sistema de financiación: "Todo es una huida del Gobierno que no tiene mayoría para aprobar nada ni acuerdos con las Comunidades Autónomas, que hasta las gobernadas por el PSOE se han manifestado en contra. Lo que está haciendo es huir de sus responsabilidades y, en especial, para que Pedro Sánchez pueda huir de la justicia. Si no fuese presidente del Gobierno, Pedro Sánchez estaría sentado en el banquillo porque nadie se cree que no supiese todo lo que ha pasado en su círculo más cercano. Lo que ha pasado en España es propio de países como Mozambique, Togo o cualquier otra República Bananera", ha dicho.

Santiago Abascal ha respondido a Leire Díez después de que en sede judicial asegurase que se había reunido con otros partidos como Vox: "Es la primera noticia que tengo. Supongo que es algún tipo de estrategia de defensa y de intento de esparcir el ventilador al servicio de Pedro Sánchez. Estoy muy tranquilo respecto a esto".

Como no podía ser de otra manera, también ha hablado de las relaciones actuales que mantiene su partido con el PP y de si están más cerca de llegar a un acuerdo para tener nuevo presidente en la Comunidad valenciana: "Encima de la mesa están las mismas cuestiones que siempre. Si esto está dentro del acuerdo, será posible que pactemos. Estamos trabajando en ello, pero el Partido Popular es siempre una caja de sorpresas y confío en que sea posible un acuerdo, pero no lo sé porque este partido hace quiebros a última hora como ha hecho en Extremadura".

Del auge de su partido en todas las encuestas, Abascal ha respondido: "Vamos a seguir trabajando porque nuestro objetivo es ganar las elecciones, queremos ganar al PP y el PSOE y el voto de los españoles que votaban a otros partidos".

Cuando Ana Rosa Quintana le ha preguntado si ve cercanas las elecciones, Abascal ha respondido de manera contundente: "Creo que las elecciones no están cercanas porque Pedro Sánchez necesita el poder para protegerse de la justicia".