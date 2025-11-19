Ana Rosa : "La organización liderada por Súper Santos Cerdán salpica tanto al Gobierno como al partido"

'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Ana Rosa, de las declaraciones desde el PSOE sobre Leire Díez: "La cola de exmilitantes va a ser más larga que la del SEPE"

Compartir







Los escándalos de corrupción que rodean al PSOE sigue acaparando prácticamente la totalidad del editorial diario de Ana Rosa Quintana. Un día más, la presentadora ha analizado la actualidad política y ha destacado el contenido del último informe de la UCO.

Ana Rosa ha comenzado: "Buenos días. "Gastar y gastar". Esta frase del último informe de la UCO lo resume todo. El Gobierno más limpio de la historia tenía una organización criminal bombeando corrupción desde su corazón hasta todas las arterias del sistema. La organización liderada por Súper Santos Cerdán salpica tanto al Gobierno como al partido. Comisiones del 2% y ramificaciones con adjudicaciones de obra que llegan hasta Marruecos".

"Ni Sánchez ni sus ministros sabían nada y ponían las dos manos en el fuego por Cerdán. Hoy los ministros aparecerán con las manos vendadas en el Congreso. Y del gambón a Gabón, porque la trama, mientras comía en marisquerías, también intentaba adjudicarse obras en Gabón. Pero nadie sabía nada de un despliegue que incluía movimientos en el extranjero, tarjetas black y hasta un piso franco. Paqui, mujer de Cerdán, es la metáfora que mejor resume todo", ha analizado la presentadora de 'El Programa de Ana Rosa'.

Ana Rosa Quintana: "El Gobierno más limpio de la historia tenía una organización criminal bombeando corrupción desde su corazón hasta todas las arterias del sistema"

"Los empresarios de la trama se quejaban de que no dejaba de gastar y gastar y aseguraban que la conocían todas las dependientas del Corte Inglés. Las manos derechas del presidente se movían entre Ferraz, Moncloa y la planta gourmet de los grandes almacenes, y así hasta gastar 6,7 millones. Cerdán, como buen electricista, enchufó a su mujer, a su hermano y a su cuñado. Seis días después de la moción de censura que llevó a Sánchez al Gobierno para regenerar el país, Cerdán negoció con el PNV tres puestos para asegurarse las adjudicaciones. Ahora entendemos el silencio de Aitor Esteban y su frase a Rajoy. "Si bien me quieres, Mariano, da menos leña y más grano". La leña la ponía Koldo y el grano Cerdán. Hoy el Gobierno hablará en el Congreso de unos presupuestos ficción y una senda de gasto fake. Podría llamarse la senda de gasto Paqui: "Gastar y gastar", ha finalizado.