La alcaldesa de Manzanares El Real pide la dimisión del concejal del PP: “Utiliza un lenguaje muy agresivo”

El comentario machista de un concejal del PP de Manzanares El Real, Madrid, a una edil: "Callada estás más guapa"

Más Madrid y el PSOE-M han solicitado la destitución de Damián Guijarro, concejal del Partido Popular en el municipio madrileño de Manzanares El Real, después de que, durante un pleno, calificara de “ridícula” a una representante de Más Madrid y le dijera frases como “callada estás más guapa”. La alcaldesa, Alicia Gallego (PSOE), que presidía la sesión, le llamó al orden en varias ocasiones ante sus comentarios machistas y, finalmente, decidió expulsarlo del pleno.

'La mirada crítica' se ha puesto en contacto con Alicia Gallego, alcaldesa de Manzanares El Real, quien se muestra muy contundente con el concejal del PP. Asegura que no solo faltó al respeto a la concejala aludida, sino también a la institución, y que el pueblo no se merece este comportamiento. Añade que Guijarro es reincidente, que este tipo de situaciones ocurren habitualmente y pide su dimisión.

Alicia Gallego: "No solo falta el respeto a la concejala que interpela, sino que también falta el respeto a la institución"

Alicia Gallego, alcaldesa de Manzanares el Real, explica lo ocurrido: “Este señor no solo falta el respeto a la concejala que interpela, sino que también falta el respeto a la institución y a la presidencia del pleno. Esto no se debería permitir. Utiliza un lenguaje tremendamente agresivo y nos regala este tipo de intervenciones cada dos por tres, un comportamiento muy machista que a día de hoy no tiene cabida”.

Además, aprovecha para pedir la dimisión del concejal del PP: “Por mi parte, realmente, yo le pediría a este señor que rectifique, que pida disculpas públicas y que dimita de manera inmediata”.