Exclusiva | Defensa de Santos Cerdán, sobre el informe de la UCO: "Nada acredita ninguna práctica ilegal"

Se ha levantado el secreto de sumario a las investigaciones a Santos Cerdán

Las claves del informe de la UCO sobre Santos Cerdán: del beneficio de sus familiares por los presuntos amaños a su nexo con Transportes

El Tribunal Supremo ha levantado el secreto de sumario sobre las investigaciones a Santos Cerdán. En el informe se indica que tanto Cerdán como su familia se beneficiaron de Servinabar, una de las empresas que habría resultado favorecida con los presuntos amaños de obra pública, mediante el cobro de nóminas, alquileres de viviendas y una tarjeta de crédito.

Santos Cerdán y su círculo familiar habrían sido los principales beneficiarios de las comisiones ilegales abonadas por empresas constructoras. Además de los pagos realizados a su hermana, contratada en Servinabar, y a su cuñado, la misma compañía asumió el coste del piso que el exsecretario de Organización del PSOE tenía en Madrid: más de 60.000 euros.

Defensa Santos Cerdán: "No hay nada raro ni en las informaciones sobre Marruecos, ni en los gastos de la familia de Cerdán"

'La mirada crítica' ha tenido acceso en exclusiva a la primera reacción de la defensa de Santos Cerdán sobre este informe de la UCO, quienes califican el documento como puntillismo: "No hay nada acreditado, no hay nada raro ni en las informaciones sobre Marruecos, ni en los gastos de la familia de Cerdán. Tampoco nada extraño en su relación con Antxon Alonso, ni en ninguna de las informaciones. No hay nada que acredite ninguna práctica ilegal".

También se han referido a la hermana de Cerdán: "No es nada raro que trabajase en Servinabar y más por 1.900 euros al mes. Todo tiene una explicación".