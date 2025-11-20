Santos Cerdán salió de prisión pasadas las 19:00 horas y llegó a Milagros, en Navarra, alrededor de las 00:30 horas de la madrugada

Santos Cerdán sale de la cárcel de Soto del Real con una carpeta roja y pidiendo "justicia": "Confío en que la verdad se imponga"

Milagros (Navarra)Santos Cerdán abandonó la prisión de Soto del Real entrada la noche, acompañado de su abogado, con una carpeta roja y con las ideas muy claras: pidiendo "justicia". Tras esto, vuelve a la vida en libertad, se instala en el municipio navarro de Milagros y se deja ver por la calle después de pasar casi cinco meses entre rejas.

Mucho le ha cambiado al que fuese el número tres del PSOE, ahora deberá centrarse en su defensa. Desde que salió de la cárcel, las horas han pasado muy deprisa y, pese a estar todo el rato acompañado de los reporteros de prensa, no ha hecho ninguna declaración.

Cerdán, no ha hecho ninguna declaración a los muchos medios que le han seguido hasta el municipio navarro de Milagros. El juez del Supremo le considera una pieza clave en el cobro de comisiones en la trama de adjudicaciones que implica a las empresas de Servin Avar y de Acción.

¿Qué ha hecho Cerdán en sus primeras horas de libertad?

La periodista Maialen Larrinaga informa desde Milagros sobre todos los detalles de cómo Santos Cerdán está viviendo las primeras horas en libertad. "Llegó anoche, pasadas las 00:30 horas de la madrugada y hemos podido verle ya en varias ocasiones", adelanta la reportera.

En las imágenes aparece un Santos Cerdán serio, con gafas de sol puestas, siempre en el interior del coche y sin mostrar gesto alguno ante las cámaras. Larrinaga cuenta qué ha hecho el político en sus primeras horas en el exterior: "Habría visitado a sus padres para después venir con su mujer hasta aquí, hasta la casa de su hermana".

"Por ahora permanecen en el interior de la vivienda y ha sido aquí, en familia, donde ha recibido la noticia de que tendrá que volver a Madrid porque el Partido Popular le ha citado para la Comisión de Investigación", comenta Maialen Larrinaga. Por último, sobre la situación del detenido, recerda que "de momento tendrá que acudir dos veces al mes al juzgado".