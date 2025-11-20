Las cámaras captaron como a aproximadamente las 00:30 horas de la noche el ex secretario de Organización del PSOE llegaba a Milagro, donde tiene una vivienda

Santos Cerdán sale de la cárcel de Soto del Real con una carpeta roja y pidiendo "justicia": "Confío en que la verdad se imponga"

Santos Cerdán salía ayer, miércoles 19 de noviembre, de prisión expresando su confianza en “que la verdad se imponga y que, al final, con esa verdad se haga justicia”. Eran esas sus primeras palabras después de 4 meses y 20 días en la cárcel de Soto del Real (Madrid) por su presunto “papel principal” en la trama de amaños y adjudicaciones de obra pública a cambio de comisiones que se investigan en el marco del ‘caso Koldo’. Reivindicando su inocencia, también dio las gracias a su familia y a sus amigos de toda la vida, siendo precisamente su tierra natal, la localidad navarra de Milagro, donde se dirigió inmediatamente después de salir del centro penitenciario.

En ese municipio es donde el que fuese ‘número tres’ del PSOE podría fijar su residencia, dado que ahora ya no tiene casa en Madrid. En Milagro, donde muchos vecinos que le conocen confían en su presunción de inocencia, Cerdán fue concejal y tiene un domicilio.

Santos Cerdán se traslada a Milagro, Navarra, tras salir de prisión

Las cámaras y los periodistas presentes en las inmediaciones ante su posible llegada terminaron por confirmar las sospechas en torno a las 00:30 horas, ya en la noche este jueves 20 de noviembre. Fue entonces cuando vieron cómo el ex secretario de Organización del PSOE llegaba a Milagro.

Fue todo muy rápido, como cuenta en el vídeo Estíbaliz Galdós, que explica que Santos Cerdán llegó con el coche y, al ver que la prensa estaba esperándole a las puertas de su casa, continuó recto y tomó otra dirección.

Durante la presencia de los periodistas en el lugar, le vieron llegar al pueblo, pero no entrar en la casa. Por ello, se cree que lo más seguro es que Santos Cerdán pasase la noche en Milagro. De hecho, posteriormente se ha podido comprobar cómo una de las luces de su vivienda se encendía, apagándose después inmediatamente.

De la misma casa, precisamente, ayer se vio salir a su esposa, Francisca Muñoz, más conocida como ‘la Paqui’ tras aparecer en los informes de la UCO y como una de las beneficiarias de la trama en el “entorno familiar” de Santos Cerdán.

Concretamente, esta última salía a media mañana camuflada ante la presencia de las cámaras y con el mismo coche con el que Cerdán llegó por la noche a Milagro.

Santos Cerdán, en libertad, tiene prohibido abandonar el país

Aunque ha quedado en libertad al considerar el juez que ha quedado mitigado el riesgo de destrucción de pruebas, Santos Cerdán tiene prohibido abandonar España; una medida cautelar adoptada junto a la retirada del pasaporte y la firma quincenal en sede judicial.

Considera el juez imprescindible aplicarlas por “la persistencia y robustecimiento de los consistentes indicios de comisión de hechos delictivos" que haya en su contra, pese a haberle dejado salir de la cárcel, equiparando así su situación a la de otros implicados del caso Koldo, como el exministro de Transportes José Luis Ábalos o el propio Koldo García, quien fuese su asesor ministerial.

En sus primeras palabras al salir de Soto del Real, Santos Cerdán también quiso subrayar que se están dando y contando “muchas mentiras y muchas manipulaciones” en lo referido especialmente a “los dos informes” de la UCO sobre su persona.

Confiando en “que se haga justicia”, ante los medios también se refirió a los suyos: "Quiero agradecer también a toda mi familia, a todos los amigos de toda la vida que me han apoyado y siguen apoyándome y también a la labor de mis abogados, que ha sido también fundamental".

En su salida, precisamente, fue acompañado por uno de sus abogados y evitó dar más detalles sobre el caso y la investigación que pesa sobre él, asegurando que en los “próximos días” se aclarará su posición.

En prisión desde el pasado 30 de junio por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, sus abogados, Benet Salellas y Jacobo Teijelo, habían pedido hasta en cinco ocasiones su puesta en libertad, algo que hasta ahora tanto el instructor como la Sala de Apelación habían frenado y evitado.