Pedro Sánchez y Núñez Feijóo son los dos diputados más absentistas del Congreso, aunque en el caso del presidente del Gobierno se explica por su agenda oficial

El Congreso cambia los botones de voto del hemiciclo por un sistema táctil, en una legislatura de votaciones ajustadas

La XV Legislatura en el Congreso de los Diputados de España ha alcanzado el ecuador de su mandato y nada mejor que poner bajo la lupa la asistencia y el compromiso de los representantes públicos con sus deberes de voto. Un análisis detallado de las votaciones realizado por el medio Newtral.es ha revelado un patrón de ausentismo notable, especialmente entre los miembros del Gobierno y los líderes de la oposición, aunque el foco se ha puesto también en los denominados "diputados rasos" sin responsabilidades ejecutivas que justifiquen su ausencia.

El estudio, basado en el índice de ausencias durante las sesiones con votación, permite establecer un balance de asistencia y votaciones, además de señalar a los diputados y formaciones políticas con mayores tasas de absentismo.

La mayoría de los diputados cumple con su deber y votan

El balance general de la legislatura muestra que la gran mayoría de los 350 diputados cumplen con su obligación parlamentaria.

Alto compromiso : Un grupo significativo de 161 diputados han emitido siempre algún tipo de voto, ya sea a favor, en contra o abstención.

Ausentismo mínimo : Hasta un 94% de los diputados ha faltado a menos de cinco sesiones con votación, lo que subraya que el absentismo extremo es un fenómeno minoritario, concentrado en figuras muy concretas.

Concentración de votos: Es relevante notar que una gran cantidad de la actividad se concentra en periodos muy breves, ya que solo en dos días se ha producido el 25% de todas las votaciones analizadas, lo que podría influir en picos de ausencia.

Los diputados más ausentistas

El ranking de absentismo está fuertemente dominado por aquellos diputados con cargos ejecutivos o de liderazgo político, cuya agenda oficial fuera del Congreso les impide participar directamente en las votaciones. No obstante, el estudio también señala a los diputados que no tienen tales responsabilidades y cuyas ausencias son más difíciles de justificar.

Los dos puestos principales en el índice de ausencias corresponden a los líderes de los principales partidos, cuyas responsabilidades son intersectoriales:

Pedro Sánchez (PSOE): el presidente del Gobierno ha sido el diputado que más ha faltado a las votaciones, con un índice de absentismo del 69% de los días analizados. Sus obligaciones en el Consejo de Ministros y en eventos internacionales justifican esta cifra.

Alberto Núñez Feijóo (PP): el líder de la oposición y presidente del Partido Popular se sitúa como el segundo más ausente, habiendo faltado al 58% de los días con votaciones.

Al excluir a aquellos con responsabilidades gubernamentales o de liderazgo nacional, el foco se pone en los "diputados rasos". Aquí, el nombre que destaca con la mayor tasa de absentismo sin cargo ejecutivo que lo justifique es José Luis Ábalos (Mixto / Anteriormente PSOE). El exministro ha sido el diputado más absentista de este grupo, sin haber emitido voto en 30 de los 85 días analizados. Esta cifra lo convierte en el representante con la mayor falta de participación en la actividad directa del hemiciclo.

Los partidos con diputados más absentistas

Al analizar las ausencias desde una perspectiva de grupo, en lugar de individual, el estudio ofrece una visión de la disciplina o la disponibilidad media de cada formación política:

PSOE: a pesar del alto absentismo de su líder, los diputados socialistas son, en promedio, los que más ejercen su derecho al voto . De media, la ausencia de votos socialistas se registra en apenas el 1% de las ocasiones.

. De media, la ausencia de votos socialistas se registra en apenas el 1% de las ocasiones. PP: el absentismo, aunque significativo en su líder, se mantiene contenido en el conjunto del grupo, dado que las ausencias de Feijóo son las que más inflan el porcentaje.

EH Bildu: el grupo presenta una participación generalmente alta, pero incluye diputados con un número notable de ausencias. Por ejemplo, Oskar Matute figura con 30 ausencias, igualando la cifra de Ábalos.

El citado medio aclara que en muchos casos estas cifras de absentismo están condicionadas por la propia dinámica de las votaciones en los Plenos del Congreso, ya que hay cierta distorsión al considerar que no es lo mismo ausentarse a jornadas con una sola votación que hacerlo en días en los que las votaciones son muy numerosas. Se pone aquí el ejemplo del diputado del PP Guillermo Mariscal que si se tiene en cuenta el número de votaciones en las que no participó ocupa el quinto puesto. Sin embargo, baja hasta la posición 31 si lo que se tiene en cuenta son las sesiones.

También informa de que, en caso de que la ausencia se produzca de forma reiterada, la Mesa puede acordar la suspensión temporal del derecho a voto o la limitación en la percepción de las subvenciones asignadas al diputado. Incluso se le puede llegar a retirar temporalmente la condición de diputado, si así lo acuerda el Pleno.