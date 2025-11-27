Miguel Tellado, sobre la citación de Ábalos y Koldo: “Sánchez no ha podido dormir por lo que decida el Supremo”

El secretario general del PP critica la situación del Gobierno ante la comparecencia de Ábalos y Koldo en el Tribunal Supremo

José Luis Ábalos y Koldo García ante el Tribunal Supremo, en directo: el juez podría enviarles a prisión

Hoy comparecen ante el Tribunal Supremo el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su exasesor, Koldo García, para conocer si el juez Leopoldo Puente ordena su ingreso en prisión, tal y como solicitan las acusaciones populares encabezadas por el PP. Ambos serán procesados por las presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas durante la pandemia.

En ‘La mirada crítica’, Miguel Tellado, secretario general del PP, ha dado su opinión sobre el caso Koldo: "Creo que hoy quien no ha podido dormir es Pedro Sánchez, porque está en vilo por lo que pueda pasar en el Tribunal Supremo, dependiendo de si hay auto de prisión o no para dos de sus más estrechos colaboradores. España no se merece un Gobierno en esta situación y las emergencias de Pedro Sánchez no pueden ser las emergencias del país. Esta situación es lamentable y Sánchez debería asumir dónde se encuentra él, su partido y su Gobierno, dar la palabra a los españoles y convocar elecciones".

Sobre José Luis Ábalos, añade: "No es fácil enfrentarse a una petición de 24 años de cárcel, que es lo que pide la Fiscalía Anticorrupción para el que fue el número dos de Sánchez. Y como Ábalos no actuaba solo, es normal que se sienta especialmente molesto porque ahora, en el PSOE, nadie parece conocerle. Es lógico que esté preocupado, porque seguro que se siente desasistido por sus compañeros, por su jefe y por quien, estoy convencido, lo sabía todo".

Miguel Tellado: "Quienes garantizaron la llegada de Sánchez a La Moncloa después de perder las elecciones le han abandonado"

Respecto al rey emérito, apunta: "Juan Carlos I puede volver a España cuando quiera, porque nada se lo impide. Esta situación responde únicamente a la desafección del Gobierno, que utiliza determinadas cuestiones para atacar a una institución".

Sobre la situación del Gobierno, Tellado señala: "El Gobierno está solo. Quienes garantizaron la llegada de Sánchez a La Moncloa después de perder las elecciones le han abandonado: unos porque les engañó y otros porque creen que el Ejecutivo está rodeado de corrupción. En cualquier país de nuestro entorno, el primer ministro habría disuelto las cámaras y convocado elecciones. Lo que pedimos a Sánchez es que deje de robar el futuro a los españoles".

Por último, sobre Mazón, afirma: "Dio las explicaciones donde tenía que darlas y ha asumido la mayor responsabilidad que puede asumir un político, que es dimitir. Ha reconocido sus errores. Quien actuó de mala fe durante la DANA fue el Gobierno de España".