Isabel Díaz Ayuso asegura que ETA está "preparando su asalto al País Vasco y Navarra"

Ayuso ha cargado contra el apoyo de Bildu al Gobierno de Sánchez, al afirmar que no hay "mayor traición a España que esto"

Manifestación del PP contra el Gobierno en Madrid | Alberto Núñez Feijóo: "El sanchismo está en la cárcel"

MadridLa presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este domingo que ETA está "preparando su asalto al País Vasco y Navarra" mientras "sostiene" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Gobierno de la nación.

"Hay que tener poca vergüenza y poca dignidad para salir todos los días a mentirnos a la cara como si los españoles fueran idiotas", ha espetado la dirigente madrileña desde el acto convocado por el PP en el Templo de Debod contra Sánchez, donde ha valorado que lo peor es que el Gobierno se sustenta "sobre la peor trama de corrupción que puede haber", que es "blanquear" a Bildu y hacerle "fundamental".

En su intervención, ha cargado duramente contra el apoyo de Bildu al Gobierno de Sánchez, al afirmar que no hay "mayor traición a España que esto". "Franco es rabiosa actualidad y ETA es pasado, lejanísimo, cuando se sientan en las instituciones. Gracias a Pedro Sánchez, pero ¿se puede tener la cara más dura?", se ha preguntado.

"El tibio incomodado, que tanto abunda en las tertulias, puede seguir mirando para otro lado mientras confunde moderación con cobardía, que es lo que está pasando. Así que aquí les digo otra cosa, los esguinces de cuello para los tibios, los que caminamos de frente, no tenemos esos dolores", ha reivindicado Díaz Ayuso.

Además, ha criticado que España esté ahora "literalmente abandonada" y la herencia que esto va a suponer será "tremenda", al insistir en la imagen de España ante el mundo de "deterioro institucional" y de pérdidas para las familias, las empresas, los autónomas y las clases medias.

Pide a los españoles que no se "acostumbre a lo que no es normal"

En esta línea, la presidenta madrileña ha vuelto a aludir a lo que suceda al otro lado del Atlántico, en Latinoamérica, y ha pedido a los españoles que no se "acostumbren a lo que no es normal" y a que "la mentira sea el programa electoral" con un presidente del Gobierno "perdedor".

"Así es como llegó (Nicolás) Maduro al poder y así es como Maduro se mantiene en él", ha defendido la líder de Ejecutivo madrileño, quien ha trasladado que vienen "momentos muy duros" para España. "Por favor, no nos acostumbremos a lo que no es normal. Así comienzan todas las dictaduras", ha expresado.

Por ello, considera que para seguir siendo una nación "alegre y libre" hay que dar "todas las batallas sin complejos hasta el final, por difíciles que sean" frente a aquellos que viven de esta situación "decrépita" que España no merece.

"Están todos abonados a una mafia de corrupción que intenta impedir la alternancia democrática en nuestro país. Que no nos acostumbremos a que nadie esté por encima de las reglas del juego, ni de las leyes, ni del Estado de Derecho", ha pedido.

Al hilo, Ayuso ha insistido en que España vive "su momento más crítico" en democracia y ha pedido a los españoles que abran los ojos para no dejar que el país quede "abandonado a manos de una mafia y un proyecto totalitaria que solo está entregado al poder".