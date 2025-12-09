La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha manifestado su confianza "total y absoluta" en el Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo condena al fiscal general por el correo del novio de Isabel Díaz Ayuso y por la nota de prensa

MadridLas reacciones a la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no se han hecho esperar, la portavoz del Partido Popular, Ester Muñoz, ha afirmado que la sentencia confirma que es el primer ex fiscal general del Estado al que se le puede llamar "delincuente". Por su parte la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha manifestado su confianza "total y absoluta" en el Tribunal Supremo.

En una rueda de prensa en el Congreso, Muñoz ha afirmado que, aunque no había podido leer todavía el documento, entiende que con ella el Tribunal Supremo habrá hecho "una profunda sentencia" en la que los fundamentos de derecho "explicarán perfectamente" por qué García Ortiz es el primer fiscal general del Estado condenado al que se le puede llamar "primer fiscal general del Estado delincuente".

Muñoz ha precisado que está esperando para leer la sentencia y ver "cómo ha quedado comprobado y acreditado por parte del Tribunal Supremo que el fiscal federal del Estado cometió un delito".

El Tribunal Supremo ha sustentado la condena a inhabilitación de García Ortiz tanto en la filtración a la prensa del correo con la admisión de dos delitos contra Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso como en la nota de prensa que emitió la Fiscalía el 14 de marzo de 2024.

El alto tribunal ha hecho pública este martes -19 días después de adelantar el fallo- la sentencia en la que impone a García Ortiz dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general y 7.200 euros por un delito de revelación de datos reservados, y que cuenta con el voto particular de dos magistradas, que apoyaban la absolución.

Robles traslada su confianza absoluta en el Supremo

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha manifestado su confianza "total y absoluta" en el Tribunal Supremo y ha subrayado que si no se confía en "todas" las instituciones, "la democracia no funciona".

A pesar de que ha afirmado no conocer los términos de la misma, Robles ha considerado que habría sido mejor que se hubiese hecho pública antes y ha recordado que es una sentencia suscrita por 5 miembros del tribunal "frente a dos".

"Creo profundamente en los tribunales de Justicia y la obligación en un Estado de derecho es creer en los tribunales de Justicia", ha señalado Robles en el Congreso antes de comparecer en la Comisión de secretos oficiales, para después insistir en su "plena confianza" en el Tribunal Supremo.

A su juicio, hay que confiar en "todas" las instituciones, porque si desde el Gobierno no se confía "la democracia no funciona".

La sentencia impone a García Ortiz dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general y 7.200 euros por un delito de revelación de datos reservados, y cuenta con el voto particular de dos magistradas, que apoyaban la absolución.