Se investigan "contrataciones públicas" en empresas relacionadas "directamente" con los ministerios de Hacienda y de Transición Ecológica

Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso formada un grupo autodenominado ‘Hirurok’, nosotros tres, en euskera

Compartir







La vicesecretaria de regeneración institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha anunciado este lunes que el PP se personará en la causa que investiga la Audiencia Nacional sobre la exmilitante socialista Leire Díez y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández por presuntas irregularidades en contratos públicos.

"El Partido Popular no va a permanecer impasible", ha afirmado Gamarra en una rueda de prensa en la que se ha referido a la "trama Montero", en alusión a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero.

Fernández fue interventor general de la Junta de Andalucía con Montero y cuando ella fue designada ministra de Hacienda lo nombró presidente de la SEPI.

Enero, mes hábil en el Senado

Tras ser detenidos el pasado miércoles, Díez, Fernández y el empresario Antxon Alonso -socio en Servinabar del exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán- quedaron el sábado en libertad con medidas cautelares como investigados en una causa por presuntas irregularidades en adjudicaciones de contratos públicos.

Según Gamarra, las contrataciones públicas en empresas públicas investigadas están "relacionadas directamente" con Montero, así como con el ministerio de Transición Ecológica que dirige Sara Aagesen.

PUEDE INTERESARTE El clima político revive los viejos fantasmas de la corrupción producidos en los años noventa en España

"Podrán huir del Parlamento, pero no podrán huir de la justicia", así como tampoco podrán "huir de las urnas" cuando los españoles puedan "cerrar" esta etapa y dejar atrás al "Gobierno indecente", ha agregado la vicesecretaria del PP.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Gamarra ha informado además que el PP va a solicitar que se habilite el mes de enero en el Senado para que se puedan seguir los trabajos de la comisión de investigación del caso Koldo que afecta, entre otros, a Cerdán y al exministro José Luis Ábalos.

El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo quiere que se sigan pidiendo "explicaciones" para que los españoles "sepan la verdad" y que "todos aquellos que se han estado beneficiando del dinero de los impuestos de los españoles" rindan cuentas ante la justicia.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Corrupción, parálisis y retrocesos

Gamarra se ha referido además al balance que ha hecho esta mañana Sánchez -"un mitin" insuficiente, ha dicho- y ha dicho que "no es el que los españoles merecen" ya que el balance se resume en tres palabras: "corrupción, parálisis y retrocesos".

Corrupción, ha afirmado, por todas las causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno; parálisis por la incapacidad que tiene Sánchez de resolver los problemas que tienen hoy los españoles y retroceso porque hoy las mujeres españolas están "más desprotegidas".

En este sentido, se ha referido a los casos de presunto abuso sexual que han afectado a varios cargos del PSOE y ha dicho que todo el camino que se había andado en la lucha contra la violencia de género y el acoso sexual "hoy se ha retrocedido por la protección que Pedro Sánchez ha dado a sus compañeros".

Sánchez, ha agregado, es "el encubridor de la corrupción" y el encubridor de "todos aquellos que se bajaban la bregueta en Moncloa para acosar a las mujeres de su propio partido".

Así, ha afirmado, el balance del año se lo están haciendo a Sánchez la UCO, la UDEF, los autos y las sentencias de distintas instancias judiciales y las denuncias de acoso sexual en sus filas.