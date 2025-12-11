El peligro de compartir décimos de lotería por WhatsApp: "La foto no sirve para cobrar, solo como prueba"

Joaquín Monroy, propietario de una administración de lotería, alerta de que una simple foto del décimo no tiene validez para cobrar y solo actúa como prueba en caso de conflictos

Quedan once días para el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. Si eres de los que comparten décimo, mucho cuidado: enviar una fotografía del boleto por WhatsApp puede ser peligroso y generar problemas si surge algún conflicto.

'La mirada crítica' habla en directo con Joaquín Monroy, propietario de una administración de lotería. Joaquín explica los riesgos de enviar fotografías del décimo: "Yo no haría una fotografía del décimo y la enviaría a un grupo para decirle a unos amigos que vamos a compartir un número. No compartiría ese tipo de fotos. Pero si vas a jugarlo con alguien, en una conversación privada sí es necesario enviar la fotografía, aclarar la cantidad que juega cada uno, el porcentaje y también quién es el depositario, porque lo importante es saber quién tiene el décimo físico, que es con el que se puede cobrar. La foto no deja de ser una prueba más, de las muchas que hay que aportar para poder compartirlo".

Además, recuerda que una fotografía del décimo no sirve para cobrar nada directamente en una administración: "La foto del décimo no sirve para nada, es solo una prueba más. Imagínate que lo jugamos tú y yo: tenemos que aclarar en una conversación privada quién lo tiene físicamente para saber quién es el depositario, y poner los porcentajes de lo que juega cada uno. Con la fotografía no puedes cobrar nada en la administración".

Joaquín Monroy, propietario de una administración de lotería: "Hay que reunir el máximo número de pruebas por si ocurriese cualquier cosa"

Sobre los datos necesarios cuando compartes un décimo, explica: "Necesitas tener los datos del décimo: número, serie y fracción. Por ejemplo, hace poco un boleto de 8.000 euros se extravió en mi administración y nos va a salvar tener la foto, porque ¿Cómo demuestras que ese boleto extraviado es tuyo o que lo has tenido en tus manos? Esa foto nos va a salvar para poder cobrarlo. Por eso también es importante la fotografía del décimo. Pero las fotos solo deben guardarse para uso personal y compartirlas únicamente con alguien con quien realmente vayas a jugar ese número".

Por último, da un consejo para quienes comparten décimos: "Hay que reunir el máximo número de pruebas por si ocurriese cualquier cosa y hubiese que acabar en un juzgado. Así, al menos, se podrá demostrar que ese décimo también es tuyo".