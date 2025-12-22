Tomás Gómez, tras la debacle del PSOE en Extremadura: "La organización está absolutamente intoxicada"

El desplome electoral en Extremadura abre un escenario de incertidumbre para el PSOE y pone en el punto de mira al presidente del Gobierno

Elecciones Extremadura 2025: el PP gana, pero sigue atado a VOX que se dispara, y el PSOE sufre un batacazo

Compartir







El Partido Socialista se hunde en Extremadura y las dudas sobre el futuro de la formación cercan al presidente del Gobierno. Aunque públicamente ha asegurado que no convocará elecciones, queda por ver si mantendrá su discurso tras este duro varapalo. Un revés al que podrían sumarse otros en comunidades como Aragón, Castilla y León o Andalucía. Un futuro incierto y un presente especialmente complicado para el PSOE.

‘El programa de Ana Rosa’ habla en directo con Tomás Gómez, exsecretario general del PSOE de Madrid, quien analiza los resultados de las elecciones en Extremadura: "Si en Extremadura, donde el suelo electoral del Partido Socialista siempre ha sido muy alto, por encima del 40%, ayer no se llegaba ni al 26%, imagínate cuál puede ser la media en España, seguramente en torno al 17%".

Tomás Gómez, exsecretario general del PSOE de Madrid: "Si quieren sobrevivir, los dirigentes del PSOE deben indicarle la puerta de salida"

Además, señala cuál cree que es el principal problema del partido: "Creo que es el momento de los dirigentes territoriales. Han visto lo que ha pasado en Extremadura y saben que ellos van después. Pedro Sánchez ha contaminado toda la organización, es el problema y el responsable de lo que pasó ayer en Extremadura. Gallardo no sería el mejor candidato, pero te aseguro una cosa: ningún candidato en la oposición pierde él solo catorce puntos. Aquí han pasado más cosas, se ha castigado la política de Pedro Sánchez. Si quieren sobrevivir, los dirigentes del PSOE deben indicarle la puerta de salida".

Sobre la decisión de Gallardo de no dimitir tras los resultados, añade: "Es la dinámica de Pedro Sánchez. ¿Qué hizo Pedro Sánchez cuando obtuvo 85 diputados, el peor resultado de la democracia del PSOE? Seguir agarrado al sillón. Gallardo, desde luego, debería haberse ido ayer, pero tampoco tendría que haber sido candidato en las condiciones en las que lo ha sido. Pensará, ¿por qué me tengo que ir yo si Sánchez ha marcado esta forma de hacer política?. La organización está absolutamente intoxicada, no hay lógica política, es un auténtico desastre".