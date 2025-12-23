Ignacio Garriga, secretario general de Vox: "Los extremeños quieren un cambio absoluto y Vox será la garantía"

El partido de Abascal reclama más peso institucional, bajadas de impuestos y el fin de subvenciones para apoyar un gobierno del PP

El PP manda un mensaje a Vox tras ganar las elecciones en Extremadura: pide "responsabilidad" y pide a Abascal no confundirse de adversario

Compartir







Vox ha duplicado su representación en Extremadura, lo que incrementa su peso político y su capacidad de negociación. Con más votos, el partido considera que puede exigir más en un posible acuerdo de gobierno. Algunas de sus demandas sociales coinciden con las planteadas en otros territorios donde ya gobierna junto al PP, el rechazo al Pacto Verde, más medidas contra la inmigración irregular y la eliminación de subvenciones a colectivos LGTBI. En el ámbito económico, Vox exige una bajada radical de impuestos y la eliminación de cualquier tipo de subvención a organizaciones sindicales. En el plano institucional, reclama la presidencia de la Asamblea de Extremadura, la designación de senadores autonómicos y la reducción a la mitad del número de escaños del Parlamento extremeño.

‘El programa de Ana Rosa’ ha hablado en directo con Ignacio Garriga, secretario general de Vox, quien ha explicado sus conversaciones con el candidato extremeño del partido: "He hablado con Óscar Fernández la misma noche electoral, le felicité, y estamos en contacto permanente. Ambos estamos esperando la llamada del PP, que tendrá que decidir si quiere protagonizar un cambio total y absoluto de la mano de Vox, como parece que han pedido los extremeños, o si prefiere optar por una abstención del PSOE".

Ignacio Garriga, secretario general de Vox: "Queremos revertir las políticas que han condenado a la ruina, a la inseguridad y a la falta de prosperidad a esta tierra"

Sobre la posibilidad de bloquear el gobierno de María Guardiola, Garriga ha señalado: "Lo que tengo muy claro es que el electorado no permitiría que no pusiéramos en valor la fuerza que nos han dado los extremeños el pasado domingo. Si hoy PP y Vox sumamos casi un 60% del voto, no es para que se siga haciendo desde la Junta de Extremadura lo mismo que ha hecho la señora Guardiola en los últimos años: seguir disparando el dinero en sindicatos y asociaciones, tirar recursos en subvenciones e impulsar políticas que han arruinado el campo y han comprometido la vida de muchísimas familias. Los extremeños quieren un cambio absoluto y nosotros vamos a ser garantía de ese cambio. No vamos a contribuir a lo que históricamente han hecho PP y PSOE, que es estafar a los electores".

Por último, Garriga ha detallado las condiciones de Vox para un posible acuerdo con el PP: "No nos estamos poniendo límites en la negociación, más allá de hacer valer los votos de los extremeños y reflejar el resultado electoral del domingo. El gran ganador, sin ninguna duda, fue Vox, duplicando votos y porcentaje. Queremos revertir las políticas que han condenado a la ruina, a la inseguridad y a la falta de prosperidad a esta tierra".