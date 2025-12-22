Santiago Abascal emplaza a María Guardiola: "Es el PP el que debe elegir" ante los mensajes de los de Feijóo

El panorama político tras el 21D en Extremadura: el PP no puede gobernar en solitario, el PSOE se desploma y VOX gana fuerzas

La ganadora de las elecciones en Extremadura, María Guardiola, ha mandado un mensaje a todos los partidos, pero en especial a Vox con el que tendrá que contar si quiere formar Gobierno. La candidata del PP a la Presidencia de la región le ha pedido "responsabilidad" y que hagan una "lectura sensata" de lo que han dicho las urnas este domingo que le han dado la victoria sin mayoría absoluta. El presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo, ha repetido la consigna recordándole al partido de Santiago Abascal que su adversario no es el PP, sino un Gobierno construido sobre la "mentira y la corrupción".

Guardiola, que adelantó las elecciones para evitar que su formación dependiera del partido de Santiago Abascal ha pedido "responsabilidad" a Vox porque "Extremadura necesita estabilidad, un gobierno fuerte"; además de para seguir impulsando las políticas "que han llevado a nuestra región en dos años a tener las mejores cotas de progreso", ha asegurado la popular pocos minutos antes de la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido.

La líder del PP en Extremadura ha avanzado que esa es la petición que hará a todos los partidos: "Responsabilidad y lectura sensata de lo que han dicho las urnas". El presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo, durante la Junta ha valorado el resultado de las elecciones en Extremadura celebradas este domingo, que pese a la victoria de Guardiola, tendrá que seguir contando con los de Vox.

Feijóo, sobre la victoria del PP en Extremadura: "Los ciudadanos han hablado con contundencia"

Para Feijóo no caben "interpretaciones caprichosas", y ha mostrado su entusiasmo por lo que definió como un efecto dominó al que seguirá Aragón, donde el PP está imparable, "Los ciudadanos han hablado con contundencia y nosotros debemos actuar en consecuencia. Debemos proceder con la responsabilidad y la proporcionalidad que nos han dictado, todos", ha dicho aludiendo al partido de ultraderecha que se autodefinió como "verdadero ganador" de los comicios extremeños.

Para los socios del Gobierno, también mandó una advertencia porque -en su opinión- si siguen ligados a este Gobierno de "corrupción", correrán su misma suerte en el futuro. "O se salen de ahí o cargarán con la vergüenza y pagarán por haber consentido todo esto", ha subrayado Feijóo ante una militancia exaltada.

El líder de los populares ha aclarado que la mejora de Vox en las elecciones no es a costa del PP, y espera que el PSOE asuma el fracaso de su relato porque entiende que de tanto alimentar a la formación de Abascal para frenar al PP han conseguido que crezca Vox y que crezca el Partido Popular.

Feijóo ha dicho que el declive del PSOE no ha hecho más que empezar porque los españoles "no quieren más sanchismo", antes de subrayar que fue el propio Pedro Sánchez quien planteó estas elecciones como una cuestión de confianza y las ha perdido porque la gente no le ha dado el aval que buscaba.

Guardiola, por su parte, ha respondido a la pregunta de los periodistas, de si ha merecido la pena adelantar las elecciones, a pesar de que su formación no ha logrado la mayoría absoluta. "Por supuesto" que sí, ha asegurado tras subrayar que el PP suma "más que toda la izquierda" y que "todo el PSOE y Vox" ha subrayado.

Santiago Abascal emplaza a María Guardiola: "Es el PP el que debe elegir"

El líder de Vox, Santiago Abascal no ha perdido tiempo para emplazar a la presidenta de Extremadura, María Guardiola: "Ahora la pelota está en el tejado de la señora Guardiola", ha reclamado en una rueda de prensa en la sede de la formación de ultraderecha, donde ha reiterado que en este momento "es el PP el que debe elegir".

Abascal ha explicado que no tiene pensado cuál será su equipo negociador, a la espera de la decisión de la vencedora de los comicios de Extremadura y, aunque ha reconocido que desde Vox están "abiertos" a distintas posibilidades de colaboración, aunque ha preferido no adelantar acontecimientos hasta que el PP mueva ficha.