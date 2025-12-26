El Gobierno Vasco ha constatado que no se dan las condiciones necesarias para celebrar la Comisión Mixta de Transferencias

Euskadi consigue cuatro transferencias en una reunión en la que Imanol Pradales ha exigido a Pedro Sánchez compromiso con la "ejemplaridad"

Los Gobiernos central y vasco han acordado este viernes posponer hasta el 16 de enero la Comisión Mixta de transferencias prevista para el lunes 29 de diciembre con el fin de "disponer del tiempo necesario para asegurar la materialización íntegra y fiel de los acuerdos políticos" alcanzados en la reunión bilateral de julio.

Así lo han confirmado fuentes del Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Ejecutivo vasco, que han insistido en que no se aceptarán traspasos que "no se ajusten plenamente a la letra y espíritu de dichos acuerdos".

No se dan las condiciones necesarias para celebrar la comisión

La Comisión Mixta de Transferencias estaba prevista para la próxima semana para materializar los traspasos de salvamento marítimo, el centro de verificación de maquinaria de Barakaldo, seguro escolar, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y las prestaciones de desempleo.

No obstante, el Gobierno vasco ha "constatado" que, "a día de hoy, no se dan las condiciones necesarias" para celebrar la Comisión Mixta de Transferencias prevista para el próximo lunes "con las debidas garantías".

Fuentes del Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno han explicado que, por ello, ambos gobiernos han acordado posponer la reunión hasta el 16 de enero, con el objetivo de "disponer del tiempo necesario para asegurar la materialización íntegra y fiel de los acuerdos políticos alcanzados en la reunión bilateral celebrada el pasado mes de julio".

Según han reiterado, el Ejecutivo de Euskadi no va a aceptar "traspasos que no se ajusten plenamente a la letra y al espíritu de dichos acuerdos".

Siguen sin resolverse "cuestiones fundamentales relativas al sistema de financiación"

Desde la Consejería vasca han precisado que, si bien tras la reunión mantenida el pasado lunes entre la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno español, Elma Saiz, se han producido "avances", todavía "persisten obstáculos técnicos, administrativos y económicos relevantes que impiden cerrar los traspasos en los términos acordados".

En concreto, siguen sin resolverse "cuestiones fundamentales relativas al sistema de financiación" y no existe aún "conformidad sobre las valoraciones económicas y de personal en algunos de los traspasos pendientes vinculados a la Seguridad Social".

Pese a "la contrariedad" que supone este aplazamiento, han explicado, los ejecutivos vasco y central coinciden en que "lo más coherente, serio y responsable es continuar trabajando para cerrar todos los acuerdos con plenas garantías jurídicas, técnicas y políticas", de forma que "puedan ser certificados en la próxima Comisión Mixta de Transferencias".