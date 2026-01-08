El líder socialista insiste en que España debería tener una presencia activa si se despliegan tropas para garantizar la paz en caso de llegar al fin de la guerra

Pedro Sánchez ha vuelto a defender la presencia de militares españoles ante una hipotética misión de paz en Ucrania, así como también en otras misiones de estas características, como pudiera decidirse en Gaza.

En la apertura de la Conferencia de Embajadores que se celebra en Madrid, el presidente del Gobierno español ha subrayado, a este respecto, que propondrá al Congreso esa presencia de tropas en esos dos escenarios si es que se avanza en ambos hacia un horizonte de paz.

Pedro Sánchez avanza que propondrá al Congreso la presencia de tropas españolas en Ucrania y Gaza

Ya el pasado martes, el líder socialista adelantó que iniciará la próxima semana una ronda de contactos con los grupos parlamentarios en la que, precisamente, abogará por la dicha participación militares españoles en una posible misión de paz en Ucrania, algo que ha vuelto a defender este jueves ante los embajadores españoles congregados en la citada conferencia.

Insistiendo en ello y en que lo expondrá en la Cámara Baja, ha explicado que propondrá el despliegue en Palestina igualmente si se avanza en esa tarea de pacificación que, ha recalcado, debería culminar en la llamada ‘solución de los dos Estados’, es decir, la coexistencia de Israel y Palestina.

Sánchez insiste en una presencia activa para garantizar la paz

De igual modo, ya en el mes de octubre, y tras participar en Egipto en la firma del plan de paz de Gaza, Pedro Sánchez ya abrió la puerta al envío de tropas españolas para garantizar la paz en Palestina. Entonces, en la misma línea, subrayó que si hubiera un despliegue de tropas para garantizar la paz, España debería tener una presencia activa. Ahora, el líder del Ejecutivo vuelve a insistir.

El PP evita pronunciarse recordando que, primero, debe haber paz

Por su parte, el PP, a través de su vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha declinado comprometer el apoyo de Partido Popular a mandar tropas españolas a Ucrania sin conocer "los acuerdos de paz" y "las condiciones de la misión", si bien ha avanzado que si el Gobierno les llama para hablar de este asunto, acudirán a esa reunión.

"Nosotros mientras no tengamos esa información, no nos vamos a pronunciar", afirmaba Bravo después de que Pedro Sánchez anunciara el martes desde París que tratará con los grupos parlamentarios el posible envío de tropas españolas a territorio ucraniano cuando acabe la guerra.

Por otro lado, desde el PP han criticado que el presidente del Gobierno no haya dado cuenta antes al Congreso, "a diferencia de lo que pasa en otros muchos países". "Este Gobierno es de los 9 de los 27 que decide no dar explicaciones", ha denunciado Juan Bravo, quien ha reiterado que para poder pronunciarse sobre ese envío de tropas es necesario "en primer lugar que exista la paz" y que les digan "cuáles son los acuerdos de paz y cuáles son las condiciones de la misión".

"En ese caso es cuando el Partido Popular se podrá pronunciar. Pero es necesario tener algún elemento más, ¿no?", ha apuntado Bravo, que ha recordado que Sánchez "presume de una mayoría" parlamentaria y, por lo tanto, tendrá que buscar ese apoyo entre sus socios.