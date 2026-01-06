El presidente del Gobierno ha anunciado que se reunirá con "la mayoría" de grupos del Congreso para abordar la paz en Ucrania

Trump acusa a Maduro de tener una cámara de tortura y se burla de los bailes con los que le imitaba

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abierto este martes la puerta a que militares españoles participen en una hipotética misión de paz en territorio ucraniano. Sánchez ha anunciado en rueda de prensa en París, tras participar en la reunión de la Coalición de Voluntarios por Ucrania, que el próximo lunes comenzará una ronda con representantes de los grupos parlamentarios para analizar la contribución de España ante un horizonte de paz en ese país.

Una contribución que, a su juicio, debe ser tanto desde el punto de vista de la reconstrucción como militar. Ante la pregunta de si prevé que, en consecuencia, pueda haber militares españoles en una posible misión de paz, ha asegurado que está dispuesto, como ha hecho España "en otras latitudes", a colaborar con la paz con la presencia de las Fuerzas Armadas españolas.

"Si lo hemos hecho en otras latitudes, cómo no lo vamos a hacer en Europa", ha destacado. Además, Sánchez ha anunciado que se reunirá con "la mayoría" de los grupos parlamentarios del Congreso a partir del próximo lunes para abordar cuál debería ser la contribución de España una vez se alcance el fin de la guerra en Ucrania.

España se anexiona al plan de la Coalición de Voluntarios

Así lo ha anunciado en una rueda de prensa ofrecida en París tras la reunión de la Coalición de Voluntarios que se ha celebrado en la capital francesa para abordar la situación de Ucrania, donde el presidente ha asegurado que "España desde el principio ha defendido el acceso de Ucrania a la Unión Europea" y que desde el Gobierno se va a "seguir ayudando en ese fin tanto a Ucrania como también lógicamente a la Comisión Europea".

Asimismo, ha expresado que durante la reunión han abordado "las medidas de seguridad" que tendrán que llevarse a cabo en Ucrania cuando se dé un alto al fuego y que otro de los puntos clave ha sido la reconstrucción del país cuando cese la guerra.

"Tanto la Unión Europea como también otros países, también los norteamericanos, estamos listos para poner en marcha un paquete de prosperidad para Ucrania que contenga ayudas, préstamos, incentivos, mecanismos de apoyo para reconstruir sus infraestructuras y también redinamizar su economía y sentar las bases para una nueva prosperidad en Ucrania, cuando se logre la paz", ha afirmado Sánchez.

Reunión con Delcy Rodríguez y la oposición

Sobre Venezuela, ha asegurado este martes que tiene intención de hablar tanto con la actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, como con la oposición política de este país, en concreto con Edmundo González, para intentar facilitar la transición en ese país.

Sánchez, en su primera rueda de prensa tras la operación de Estados Unidos en Venezuela, ha subrayado que España puede desempeñar un papel de mediación y ha vuelto a criticar la acción llevada a cabo por Estados Unidos.

El jefe del Ejecutivo, que ha comparecido ante los periodistas en la embajada española en París tras la reunión en la capital francesa de la Coalición de Voluntarios por Ucrania, ha expresado su confianza en que haya elecciones libres en Venezuela.