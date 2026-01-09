El hermano del streamer fallecido por consumir drogas y alcohol señala a Simón: "Le incitó a todo"

'Vamos a ver' ha hablado con Jorge, el hermano del streamer fallecido por consumir drogas y alcohol

Los Mossos investigan la muerte del ‘streamer’ Sergio Jiménez: recaban información sobre las personas que siguieron la retransmisión

Compartir







Sergio fallecía tras consumir seis gramos de cocaína y una botella de whisky en tres horas por un reto de Internet. Ahora, su familia culpa a otro streamer, Simón, de incitarle a hacerlo.

'Vamos a ver' ha hablado con Jorge, hermano del streamer fallecido, que denuncia que su hermano fue víctima d la presión social y de quienes pagan para verlo.

La familia señala a otro streamer como incitador de Sergio

"Hay gente que disfruta viendo cómo otro está consumiendo lo que le dicen. Se está hablando de una persona en concreto porque hay un vídeo de mi hermano el señalando a esa persona", nos dice Jorge.

Por su lado, el streamer señalado ya ha subido un vídeo en sus redes sociales anunciando explicaciones y se declara inocente: "Yo no tengo nada que ver", asegura.