La muerte del ‘streamer’ Sergio Jiménez mientras hacía un reto de consumo de droga en directo: “Se metió seis gramos en tres horas”

La muerte de Sergio Jiménez, el streamer de Vilanova, fallecido en directo en un reto en internet sigue mostrando el lado oscuro de las redes sociales y dónde puede llegar el ser humano en su ocio macabro, morbosa y denigrante.

Si ya nos heló la sangre la posibilidad de que en la guerra de Yugoslavia, seres humanos pudieran haber pagado por cazar a otros y dispararlos al verles indefensos, cuando ya es común convertir zonas de catástrofe en un story, ahora, la posibilidad de pagar cantidades de dinero por ver a una persona consumir grandes cantidades de drogas y alcohol hasta la muerte, como ha ocurrido en este caso son reflejos de una sociedad que no conoce límites.

Es lo que va a intentar demostrar la investigación de la muerte de Sergio Jiménez en directo -ya hemos visto también suicidios en redes, con todo lo que ello conlleva-. Ahora, el Periódico desvela que la policía busca información de conversaciones previas a su fallecimiento y movimientos bancarios que den pistas sobre posibles donantes que le habrían incitado a consumir.

Los investigadores incautan su ordenador y su móvil en busca de pistas

De hecho, los Mossos ya se han incautado del ordenador personal y el móvil de Sergio en busca de información. Sergio llevó al extremo de su propio muerte un reto por el que habría recibido dinero. Este tipo de contenidos se basa en acciones degradantes y de alto riesgo realizadas a petición de un grupo cerrado de usuarios, que pagan por presenciar el espectáculo, con una lógica bastante cruel: cuanto mayor es el riesgo, mayor es la recompensa económica y la atención recibida.

El periódico 'El País' ha podido conocer que, desde hacía semanas, Sergio Jiménez se publicitaba en sus redes sociales para que todo aquel que quisiese pagar cinco euros pudiese verle realizar retos en pleno directo: "¿Quieres entrar a mi 'meet' privado de máximo 10 personas? 5 euros la entrada, 'meet' sin final, solo personas que quieran estar conmigo de verdad".

Sergio fue encontrado muerto por su hermano con el ordenador encendido mientras usuarios le preguntaban su estaba dormido y si se había logrado beber ya una botella de whisky. El también 'streamer' de Vilanova Simón Pérez en su canal de Youtube, relataba que Sergio habría sido incitado a consumir seis gramos de cocaína y una botella de whisky en un periodo de tiempo de tres horas, y habría consumido dos de esos gramos de golpe. Unas cantidades que le condujeron sin remedio a la muerte. Sergio se encontraba en tratamiento psiquiátrico y tomaba medicación.

Según los especialistas, muchas de las personas que participan en estos retos presentan trastornos suicidas o una grave vulnerabilidad psicológica. En algunos vídeos se escuchan frases como: “Si me muero, me muero como un héroe” o “si lo consigo, soy un Superman”, reflejo de una peligrosa normalización del riesgo.

Por su parte, quienes pagan por ver este tipo de contenidos suelen esconderse tras el anonimato, la pantalla actúa como una barrera emocional: el protagonista deja de ser una persona y pasa a ser un simple contenido. Inducir a una persona a autolesionarse puede ser constitutivo de delito, con el agravante de que el streamer se encontraba en tratamiento psiquiátrico, un factor clave a la hora de valorar las posibles consecuencias legales.

En el marco de la investigación abierta, para tratar de determinar si se puede perseguir penalmente alguna de las conductas vinculadas al contexto de esta muerte, los Mossos están buscando testigos y recabando información sobre las personas que siguieron la retransmisión y tratan de recabar imágenes del directo.