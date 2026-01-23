La conversación de un maquinista con miedo a sufrir represalias: "Vamos a dar la cara por los viajeros. Pueden estar tranquilos"
'El Programa de Ana Rosa' ha mantenido una conversación con un maquinista que prefiere ocultar su rostro y distorsionar su voz por miedo a sufrir represalias
Las denuncias de muchos maquinistas de trenes de alta velocidad por la falta de mantenimiento en las vías han quedao al descubierto tras la tragedia ferroviaria de Adamuz, Córdoba, y de los descarrilamientos en Cataluña. Algunos de ellos aseguraban que estaban convencidos de que "algo iba a pasar" y han convocado una huelga para que se haga caso a sus incidencias.
'El Programa de Ana Rosa' ha podido hablar con uno de estos maquinistas, que prefiere mantener su rostro oculto y la voz distorsionada para evitar que tomen contra él represalias laborales. En la llamada telefónica, pide a los viajeros que confíen en ellos.
La denuncia de un maquinista de alta velocidad: "Llevamos unos años diciendo que iba a pasar, no sabíamos cuándo ni dónde, pero sí que teníamos esa percepción"
"Estamos indignados, eso lo primero, consternados, y finalmente impotentes. Porque nosotros hemos estado avisando mucho tiempo de que la red no estaba en un estado óptimo. Últimamente eran muy esos golpes, esos movimientos, esos bacheos... Llevamos unos años diciendo que iba a pasar, no sabíamos cuándo ni dónde, pero sí que teníamos esa percepción", ha comenzado.
Este maquinista ha continuado declarando: "Si la banda de rodadura de todos estos trenes que han circulado precedente al Iryo acusan marcas en las llantas, en esa rodadura, pues será que a lo mejor esa soldadura estaba acusando ya una deficiencia grave. Si, a lo mejor, esa ocultación de vía hubiera sido ,a lo mejor, más continuada. No sabemos si esa fisura se podría haber detectado antes. Pueden estar muy tranquilos los viajeros, vamos a dar la cara por ellos", le ha contado este maquinista a nuestro programa.