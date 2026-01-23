Ana Rosa Quintana: "El ministro muestra un perfil institucional alejándose de su versión de hooligan tuitero"

'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Exclusiva | 'El Programa de Ana Rosa' encuentra una rueda del tren siniestrado en Adamuz con una muesca visible

Compartir







Ana Rosa Quintana sigue centrando su editorial diario en la tragedia ferroviaria de Adamuz, Córdoba. La falta de mantenimiento en los kilómetros de vía por los que pasan nuestros trenes de alta velocidad parece evidente y los familiares de las víctimas de estos accidentes han comenzado a denunciarlo.

"Buenos días. Caos. La lista del caos no deja de crecer. El accidente de Adamuz ha sido el colofón del caos ferroviario que lleva instalado en España desde hace años. Retrasos, cancelaciones, trenes varados en plena ola de con pasajeros deambulando por las vías, accidentes, baches, vibraciones, o cortes de electricidad son solo algunos de los incidentes que llevamos años sufriendo. Habría que añadir que el exministro de Transportes está preso y la expresidenta de Adif está imputada", ha arrancado la presentadora de 'El Programa de Ana Rosa'.

Ana Rosa ha continuado: "Sin embargo, Óscar Puente hizo una auditoría en la que no encontró nada. Y ahora un órgano del propio Gobierno investiga el choque de trenes pese a que la Unión Europea pidió crear una autoridad independiente. No podemos esperar nada de la investigación de un Gobierno que se auditó a sí mismo con una auditoría fantasma. Ahora sabemos que tras el accidente de los trenes, los servicios de emergencia llegaron al menos tres cuartos de hora tarde al Alvia siniestrado. Otras versiones aseguran que nadie sabía que había otro tren".

Ana Rosa Quintana: "El accidente de Adamuz ha sido el colofón del caos ferroviario que lleva instalado en España desde hace años"

"Sin embargo, desde el centro de mando de Atocha recibieron la llamada de una interventora del Alvia con una brecha en la cabeza. Por eso no se entiende que no llegaran antes. A esta lista del caos se suman las limitaciones de velocidad. Puente asegura que los maquinistas están notificando muchas incidencias y la normativa les obliga a bajar la velocidad. Ahora sí hacen caso a los maquinistas que llevan meses denunciando incidentes. ¿Está insinuando el ministro que hay una especie de huelga de celo? Puente asegura que la huelga que han convocado los maquinistas se debe a su estado de ánimo tras perder a dos compañeros. Los maquinistas pasan a la lista negra del Gobierno haciendo cola detrás de jueces que son fachas con toga, los agricultores y ganaderos que son portavoces de la extrema derecha, los periodistas críticos que lanzan bulos y los médicos que van a la huelga contra una ministra progresista de Sumar. A la lista del caos se suman las carreteras catalanas colapsadas tras los incidentes en el servicios de Rodalíes. Los maquinistas catalanes han conseguido que se revisen todas las vías. Puente hace de cortafuegos con un Sánchez que ha salido corriendo igual que en Paiporta? Ahora el ministro muestra un perfil institucional alejándose de su versión de hooligan tuitero. Nos quedamos con las palabras que dijo Puente cuando dimitió Mazón. El ministro dijo: "Esa dimisión llega tarde y mal", ha sentenciado Ana Rosa.