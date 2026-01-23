Nuria Morán 23 ENE 2026 - 08:40h.

'La mirada crítica' ha hablado en directo con Diego Martín, secretario general del sindicato de maquinistas SEMAF

Óscar Puente, de la petición de los maquinistas de reducir la velocidad: "Hay un componente anímico, por eso actúan así"

La tragedia de Adamuz, Córdoba, está sacando a la luz los problemas de mantenimiento que podrían estar sufriendo las líneas ferroviarias de nuestro país desde hace algún tiempo. Ya son nueve las denuncias de afectados y siete peticiones de acusaciones populares las que se han interpuesto desde el pasado domingo 18 de enero.

Además, los maquinistas han estallado y han decidido convocar huelga del 9 al 11 de febrero mientras que el ministro Óscar Puente atribuía sus quejas en 'La mirada crítica' a su "situación anímica".

Ahora, este programa ha podido hablar en directo con Diego Martín, secretario general del sindicato de maquinistas SEMAF, que ha respondido a las declaraciones del ministro: "Lo consideramos una falta de criterio. El estado anímico ya estaba afectado por el primer accidente y no se había convocado la huelga. Lo que pasa es que consideramos que ha quedado demostrado que el sistema ferroviario tiene carencias y necesitamos poder trasmitir la información y que se nos haga caso".

Diego Martín, secretario general del sindicato de maquinistas SEMAF: "Tradicionalmente se han destinado todos los prepuestos ferroviarios a construir nuevas líneas de alta velocidad y creemos que se han descuidado las que ya estaban construidas"

Además, Diego Martín ha respondido a qué podría hacerles desconvocar esta huelga: "Hemos convocado estos paros para solicitar cambios porque no es lógico ni normal que se produzcan tres accidentes de esta gravedad en 48 horas en los que han muerto tres compañeros. Lo que queremos son cambios en el sector para que se reporten nuestras informaciones, ya que el accidente de Lérida podría haberse evitado ya que nosotros habíamos trasladado nuestra preocupación y habíamos pedido medidas".

Sobre si hace falta más inversión, ha respondido: "No es solo falta de inversión, también es dónde se destina esa inversión. Tradicionalmente se han destinado todos los prepuestos ferroviarios a construir nuevas líneas de alta velocidad y creemos que se han descuidado las que ya estaban construidas", ha sentenciado.