Óscar López defiende la gestión de Puente en la tragedia de Adamuz "Es un ejemplo de transparencia"

Óscar López, ministro de Transformación Digital y Función Pública, ha estado en directo en 'La mirada crítica'

Óscar Puente confirma las marcas de la vía rota en dos trenes que pasaron antes por Adamuz

Compartir







Los motivos de la tragedia ferroviaria Adamuz, Córdoba, así como los descarrilamientos de Barcelona siguen sin esclarecerse. Además, las familias de los desaparecidos se quejan de la falta de información recibida por parte de las instituciones.

Para hablar de este y de otros temas de máxima actualidad en nuestro país, el ministro de Transformación Digital y Función Pública Óscar López ha estado en directo en 'La mirada crítica'.

Desde Laos, Suiza, Óscar López nos ha hablado del preacuerdo anunciado por Donald Trump y los socios de la Unión Europea: "Hoy habrá una reunión del grupo en Bruselas y allí se informará. Lo que es evidente es que estamos viviendo una situación geopolítica muy complicada. Europa está tomando conciencia de que tiene que aumentar su soberanía tecnológico y su resiliencia. Tenemos una gran responsabilidad y una gran oportunidad", ha arrancado.

Sobre la comparecencia de Óscar Puente tras la tragedia de Adamuz y de Barcelona, el ministro de Transformación Digital y Función Pública: "Puente está teniendo trasparencia absoluta en este tema y está respondiendo a todas las preguntas que se le están haciendo. El gobierno está siendo trasparente y Puente está siendo un ejemplo de transparencia".

Óscar López, ministro de Transformación Digital y Función Pública, tras las críticas del PP: "Me quedo con la colaboración que ha habido entre administraciones"

Óscar López le ha restado importancia a las críticas vertidas desde el PP en las últimas horas: "Yo me quedo con la colaboración que ha habido entre administraciones. Es verdad que hubo alguna declaración entrando entre la polémica, pero me quedo con esa colaboración, la trasparencia absoluta y el respeto a las víctimas", ha respondido.

López también ha desmentido los rumores que aseguran que es mejor retrasar la jornada de 35 horas para los funcionarios hasta que se tengan presupuestos: "Eso no es así y vamos a aplicar en cuanto podamos la jornada de 35 horas porque es un acuerdo al que hemos llegado con los sindicatos. Es un acuerdo que vamos a cumplir como hemos cumplido el resto de los acuerdos."