Carlos Cuerpo, ministro de Economía: "La falta de presupuestos no está suponiendo falta de inversión"

Carlos Cuerpo, ministro de Economía, ha estado este lunes en 'La mirada crítica'

El sindicato de maquinistas responde a Óscar Puente, que atribuía la huelga su "situación anímica": "Es una falta de criterio"

Compartir







Carlos Cuerpo, ministro de Economía, ha estado este lunes 26 de enero en 'La mirada crítica' para hablar, entre otras cosas, de la petición de Donal Trump a la Unión Europea de invertir un 5%del PIB en gasto en defensa.

"Ya hemos sido muy claros señalando que España va a cubrir sus compromisos en la OTAN, cubriendo las capacidades que se nos han asignado. España va a seguir siendo un socio confiable", ha asegurado Carlos Cuerpo.

Carlos Cuerpo: "La vivienda es el gran reto de esta legislatura"

Sobre si es cierto el preacuerdo anunciado por el presidente de Estados Unidos para evitar el 10% de aranceles, Cuerpo ha respondido: "Lo anunciado es ese marco de acuerdo con el dirigente de la OTAN. A partir de ahí le corresponde a Dinamarca dar un paso adelante con respecto a un acuerdo que involucre a Groenlandia. El resto de Europa estaremos apoyando a Groenlandia".

Respecto a la falta de presupuestos y si puede influir en la promesa de la reducción laboral de los sindicatos, ha respondido: "Tenemos que seguir avanzando en esa reducción de la temporalidad y en un ajuste de las jornadas como estamos haciendo con los sindicatos para llegar a un acuerdo lo antes posible".

"La vivienda es el gran reto de esta legislatura. Conseguir un acceso accesible para los ciudadanos, y concretamente para los jóvenes, es el mayor objetivo de todos los ministerios", ha asegurado Cuerpo durante esta entrevista.