Una aerolínea low cost sorprendía a todos al pedir a sus clientes que no viajen con vaqueros. Algunos expertos sostiene que viajar con este tipo de prenda ajustada, es una práctica de riesgo para la circulación sanguínea.

"En 2026 dejemos de viajar en jeans", este es eslogan con el que Ryanair pide a sus viajeros que sigan esta recomendación.

'Vamos a ver' ha consultado con Manuel Viso, médico y divulgador científico, si volar con vaqueros puede ser realmente perjudicial para nuestra salud.

Manuel Viso, médico y divulgador científico: "El vaquero apretado dificulta que fluya la sangre"

"No es la única causa de trombosis, pero sí que es cierto que el vaquero apretado dificulta que fluya la sangre. En los vuelos, en especial de los de más de cuatro horas, la deshidratación, la costura de los asientos y la propia presión de cabina aprietan el riesgo de trombosis. Si además usamos vaqueros ajustados, con cremalleras... el retorno de la sangre está todavía más dificultado. Además, lo que hace es que te puedas mover todavía en el mismo asiento", ha aclarado este experto.

"Son trombosis en las piernas que la mitad de ellas embolizan al pulmón y ahí es donde está la gravedad", ha advertido este experto.