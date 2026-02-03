Raquel Ortega 03 FEB 2026 - 11:42h.

Los trabajadores de las presas alertan del deterioro de estas infraestructuras y de la falta de inversión y personal

En 'El Programa de Ana Rosa', los trabajadores de las presas han denunciado el grave estado de conservación de muchas de estas infraestructuras en España y han advertido del riesgo que supone la falta de inversión y de personal especializado. España es el quinto país del mundo con mayor número de presas, con más de 2.400 repartidas por todo el territorio.

Según los trabajadores, la situación de mantenimiento es insuficiente y la inversión pública ha caído un 57% en los últimos años. Aseguran que no hay efectivos suficientes para garantizar el buen estado de todas las presas y que, ante la escasez de recursos, se recurre a soluciones provisionales. “Se van poniendo parches y eso es peligroso”, denuncian, al tiempo que advierten de que “el Gobierno no está haciendo caso al personal que está en la presa sobre lo que puede ocurrir”.

Se estima que la inversión necesaria para asegurar la red de presas debería situarse en torno a los 500 millones de euros, pero apenas se han destinado 16 millones. Los trabajadores señalan casos concretos: “La de Forata casi colapsa, la de Huelva se ha roto por la mitad, la otra no tiene personal, y la otra no cumple la ley de presas”.

Hugo Morán: "Las presas no están en estado crítico"

‘El programa de Ana Rosa’ ha hablado con Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, quien ha negado que las presas españolas se encuentren en una situación crítica. Morán ha reconocido que existe un parque de presas “que va teniendo sus años” y que, por tanto, requiere un seguimiento más frecuente.

El secretario de Estado ha asegurado que todas las presas están en mantenimiento permanente y que, más allá de estas labores ordinarias, cada año se realizan intervenciones de mayor envergadura en aquellas infraestructuras que lo necesitan. No obstante, Morán ha admitido: “El ciclo del agua aún necesita recorrido para alcanzar una senda presupuestaria estable que permita mantener una adecuada capacidad de renovación de las grandes infraestructuras hidráulicas del país”.