Ana Rosa: "Los que llamaban a no politizar el dolor tras el accidente de Adamuz politizaron ayer la dana"

'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Ana Rosa: "Esta España que funciona se parece cada vez más a la España de los bingueros de Fernando Esteso"

Compartir







'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado este martes 3 de febrero con el editorial diario de su presentadora, que ha vuelto a destacar el declive ferroviario de España y la falta de explicaciones tras la tragedia de Adamuz, Córdoba. Además, también ha subrayado lo sucedido en la comisión de la dana.

"Buenos días. Hoy es San Blas, y por San Blas, la cigüeña verás, pero lo que no verás será a ningún AVE llegar puntual. Un retraso que simboliza la tardanza con la que están llegando las explicaciones del Gobierno, por mucho que hable Óscar Puente. Hoy comparece en el Congreso y tendrá que explicar dónde fueron los 111 millones de euros que dio Bruselas para las mejores en los trenes tras alertar en diciembre de 2023 que la línea de AVE Madrid-Sevilla estaba "obsoleta", ha arrancado Ana Rosa Quintana.

PUEDE INTERESARTE Exclusiva | Las conversaciones que prueban que Leire Díaz y Santos Cerdán se conocen desde hace mucho tiempo

La presentadora ha continuado: "El ministro ha dicho: "Les molesta que haga muy bien mi trabajo". Pues también tendrá que explicar por qué Adif ha solicitado a Renfe, Iryo y Ouigo que supriman los últimos servicios de cada jornada en el corredor de alta velocidad entre Madrid y Barcelona para labores de revisión y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria si no había problemas de mantenimiento. El efecto dominó del caos ya afecta a la economía española. La Vanguardia publica que la parálisis ferroviaria en Cataluña ya paraliza la actividad de empresas químicas y logísticas y el colapso de mercancías en el puerto de Barcelona retiene materias primas y suministros.

Ana Rosa Quintana: "Todos cargaron contra Feijóo por una gestión de la dana en la que no tenía ninguna responsabilidad y que en realidad correspondía al Gobierno y al ministerio de Teresa Ribera"

"¿Y quién tiene la culpa de este caos en nuestras vías? Mariano Rajoy. Es lo que dice la ministra Diana Morant. Se nota que acaba de ser el día de la marmota. Lo pudimos ver ayer en el Congreso, que se ha convertido en una Cámara donde no hay debate ideológico, sino choque de relatos. El Gobierno y sus socios trataron a Feijóo como si él fuese el presidente del Gobierno. Para el Gobierno y sus socios Mazón no dio la cara y Óscar Puente sí, aunque lo haya hecho ofreciendo datos que son para justificar un accidente muy "extraño". Para la oposición de la oposición, Mazón dimitió tarde, y Puente no tiene que dimitir porque su gestión es impecable. Ayer todos cargaron contra Feijóo por una gestión de la dana en la que no tenía ninguna responsabilidad y que en realidad correspondía al Gobierno y al ministerio de Teresa Ribera. Todos los que llamaban a no politizar el dolor tras el accidente de Adamuz politizaron ayer la dana. Lo dicen los mismos que llevan al Senado la cuerda a la que se aferró una niña durante la dana. Conclusión, no politicemos lo que nos puede salpicar. Al resto, se les puede insultar", ha finalizado Ana rOsa Quintna.