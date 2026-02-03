Madre de una niña que acudía a la guardería de Algemesí: "De un golpe se le salió un diente por el labio"

La dueña del centro se encuentra en libertad provisional, acusada inicialmente de presuntos delitos de maltrato habitual y vejaciones continuadas a menores

La dueña de la guardería de Algemesí "zarandeaba, vejaba, golpeaba y encerraba en habitaciones" a los menores

La Policía Nacional detenía el pasado viernes a una mujer que dirige una guardería del municipio valenciano de Algemesí como supuesta autora de un delito de maltrato habitual y otro continuado de vejaciones a los menores del centro. Tras prestar declaración ante el juzgado, quedaba en libertad provisional aunque el centro educativo permanece cerrado.

'El Programa de Ana Rosa' se ha desplazado hasta este municipio valenciano para hablar con una madre cuya hija acudió a este centro.

Con el rostro tapado por miedo a represalias, nos ha relatado: "Mi niña empezó a no querer ir allí y se ponía a llorar de manera angustiosa cuando nos acercábamos. Me llamaron al colegio desde la guardería, cuando fui me dijeron que se había caído y se le había salido un diente por fuera del labio. Nos pidieron que no contásemos que le había sucedido allí"; nos ha contado.

Madre de un pequeño que acudía a esta guardería de Algemesí: "Cuando vomitaban la comida se la hacían volver a tragar"

Otros de los testimonios de familias que llevaban a ese centro a sus hijos nos ha asegurado que los pequeños "perdieron peso" o que aseguran que "les pegaban".

"Cuando vomitaban la comida se la hacían volver a tragar", nos cuenta otra de la madre sobre la actitud de la dueña de la guardería de Algemesí, Valencia, que ha sido detenida por presunto maltrato infantil.

Aunque este programa ha tratado de hablar con la presunta culpable, ha preferido no atendernos y nos han cerrado la puerta.