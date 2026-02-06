La productora del cineasta habría mantenido conversaciones con el ex ministro y su asesor antes de ingresar en prisión

El Tribunal Supremo remite a la Audiencia Nacional la causa sobre José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo sobre amaños en adjudicaciones de obra pública

Esta semana el digital digital 'El Español' informaba sobre una serie de presuntas conversaciones entre el director de cine Santiago Segura y los investigados José Luis Ábalos y Koldo García. Al parecer, el cineasta habría intentado acordar con el ex ministro de Transportes y con su asesor un cameo en su próxima película: 'Torrente 6'.

Segura, que titulará el film como 'Torrente, presidente', habría buscado hacer un guiño al 'caso Koldo' creando una escena en la que Ábalos aparecería caminando acompañado por dos prostitutas a la vez que su asesor "freía unas chistorras".

Según la información que maneja 'El Español', las conversaciones se diluyeron y la propuesta se descartó antes de que llegaran a acordarse fechas y condiciones de rodaje. La entrada en prisión de ambos el pasado 27 de noviembre imposibilitaba además cualquier cameo de los "protagonistas" del 'caso Koldo'.

'Torrente, presidente' ya fue polémica el pasado mes de agosto

La próxima película de Santiago Segura ya fue objeto de polémica durante el verano de 2025 cuando se filtraron imágenes del rodaje en las que el protagonista hacía un discurso como cabeza de cartel de un partido que enarbolaba una bandera verde: NOX, en clara alusión al partido de Santiago Abascal.