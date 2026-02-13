Se indica que el importe total satisfecho por todas las gasísticas al despacho en el período que va de 2011 a 2019

La Agencia Tributaria ha informado al juez que investiga, entre otros, al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro de que las gasísticas habrían pagado 991.613 euros a Equipo Económico y que ha localizado "más de 150 cheques de origen desconocido por un importe superior a los 2 millones de euros" entre las cuentas del despacho.

Así se desprende de un informe que Hacienda ha remitido al titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona, que investiga la presunta trama de favores fiscales a empresas cuando Montoro era ministro y bajo la intermediación de ese despacho.

Se indica que el importe total satisfecho por todas las gasísticas al despacho en el período que va de 2011 a 2019 ascendería a 846.413 euros, si bien precisa que hay otro pago investigado que "ascendería a 991.613 euros" esa cantidad.

35 millones ingresados en cinco años

El informe desglosa la información remitida por varias entidades bancarias y apunta a "numerosos cheques y transferencias con conceptos genéricos que impiden conocer la identidad del pagador". La Agencia Tributaria explica que esos 150 cheques de origen desconocido se enmarcan en el periodo de 2008 a 2014 y figuran en cuatro cuentas diferentes de tres entidades bancarias. Además, Hacienda deja claro que, en lo referido a los pagos efectuados por Equipo Económico entre 2007 y 2013, "no debería descartarse la existencia de más transferencias adicionales a las localizadas".

También da cuenta de que Equipo Económico ingresó entre 2008 y 2013 35,5 millones de euros en más de 2.100 operaciones en las que se encuentran "las gasísticas investigadas", así como otros pagadores, algunos de los cuales son "hasta ahora desconocidos". Por ello, expone la "necesidad de ampliar la información facilitada" con el fin de "identificar" a esos pagadores.

Y advierte de las "carencias en la información facilitada". "Tal presunta operativa de fragmentación y mezcolanza de ingresos obtenidos induciría a un análisis globalizado en aras a dilucidar la trazabilidad de los fondos y los beneficiarios finales prescindiendo del velo derivado de la mezcolanza, así como la fragmentación de importes, pagadores y cuentas bancarias", añade.

Pagos fragmentados camuflados como primas de éxito

Entre esa falta de información, menciona que por parte del exministro y de otros investigados no se han facilitado cuentas bancarias en las que constan como titulares o autorizados, "sometiéndose nuevamente a su consideración la conveniencia de su obtención".

Según el informe, la operativa llevada a cabo con trabajos para la reforma de impuestos consistía en "dividir el importe total de fondos convenidos y cobrados", fraccionar "en pequeñas cantidades" el importe que le corresponde a cada uno de los pagadores y efectuar el ingreso "en al menos dos cuentas bancarias diferentes".

Esta fragmentación sería, para Hacienda, "indiciariamente instada" por el despacho investigado y se camuflaría "bajo la cobertura formal de una prima de éxito" con el fin de "distanciar los pagos de su origen temporal".

"Contacto directo con el ministro"

Asimismo, la Agencia Tributaria advierte de que han localizado "abonos recurrentes de importes idénticos". Entre ellos, una serie de "informes gemelos a los satisfechos por las gasísticas", un hecho que "pudiera presuntamente denotar que aquellos pagadores que satisficieran importes idénticos remunerarían prestaciones equivalentes".

"Máxime cuando con carácter general se tratara de empresas que, como las gasísticas, disponen en su propia organización de una infraestructura suficiente de departamentos especializados en materia tributaria", explica el informe.

Además, desde la Agencia Tributaria indican que, pese a que la asociación de empresas gasísticas AFGIM "quiere acotar el importe de la prima de éxito, es el despacho el que impone/toma la decisión sobre la forma de pago, señalando además que 'la prima de éxito se facturará a los asociados'".

El informe hace hincapié en que en las cuentas facilitadas sólo se detectan pagos de la asociación en cuanto a la reforma de un impuesto interesado, "no localizándose los alegados pagos de las gasísticas asociadas, lo que nuevamente permite someter a su consideración la ampliación de dicha información en aras a obtener el origen y destino de los movimientos bancarios".

"Llama la atención que las gasísticas, disponiendo de expertos y profesionales (que asisten a las reuniones con Equipo Económico y con el Ministerio), contraten a Equipo Económico para una labor para la que se deduce que tienen medios más que suficientes", indica.

Al respecto, incide en que las gasísticas cuentan con equipos que "materialmente desarrollan/elaboran/perfilan los trabajos y estudios técnicos sobre las reformas legislativas y que se emplearon para sus previos intentos fallidos de obtener dichas reformas legales". La Agencia Tributaria apunta que el "rol desempeñado indiciariamente" por el despacho sería facilitar el "contacto directo con el ministro" para lograr una "reducción impositiva".