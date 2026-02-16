Tras las disputas en precampaña, donde Guardiola dijo a Abascal que "ese tufo machista se lo podía dejar en casa"

El PP exige a Pedro Sánchez que eche de la Ejecutiva del PSOE a Borja Cabezón por su supuesta "ingeniería fiscal" para evadir impuestos

Era hasta ahora una de las presidentas autonómicas del PP más críticas con VOX. María Guardiola ha llegado a arriesgar su reelección en Extremadura por mantener su política moderada. Por eso, sorprende su giro tras las negociaciones y, sobre todo, su defensa de un feminismo que ha equiparado al del partido de Abascal. "Creo que el feminismo que yo defiendo estoy convencida de que es el mismo que puede defender Vox", ha señalado.

Ha explicado que es defensora de "un feminismo real, no un feminismo de pancarta, no un feminismo de discurso, no el feminismo que mira para el otro lado cuando se trata a las mujeres como ganado, no el feminismo que se sienta en el mismo Consejo de Ministros con quien consume prostitución, y ni siquiera mueven un dedo".

"Mi feminismo es el de verdad, el feminismo que defiende la igualdad real entre hombres y mujeres mirándonos a los ojos los unos y los otros, dándonos la mano", ha añadido. Y ese, ha subrayado, es el feminismo que va a seguir defendiendo "siempre", un feminismo que su Gobierno ha defendido en base a "hechos". A su juicio, el escollo sería si su intención fuera "sacar violadores a la calle o fuera desproteger a las mujeres". "Pero como ese no es el sentido del feminismo que defiendo y por el que trabajo, estoy convencida de que eso no va a suponer un escollo en ninguna negociación", ha insistido.

Ha resaltado además que preside un "gobierno feminista" donde las mujeres están siempre dando un paso al frente, que condena la violencia machista y que ha puesto en marcha los centros de crisis para víctimas de la violencia sexual "que en esta región no existían". Un Ejecutivo, ha agregado que trabaja "por la dignidad, el respeto y la libertad de las mujeres". "Nadie me va a cuestionar esto y no voy a aceptar ni una sola lección de la izquierda", ha sentenciado.

Guardiola dijo en su día que Vox negaba la violencia machista

Es este uno de los asuntos que más ha dividido al PP y a Vox. Ya hace tres años rechazó un primer intento de formar un gobierno de coalición con este argumento. "No puedo dejar entrar en el gobierno a aquellos que niegan la violencia machista". Días después firmaba un acuerdo que cedía a Vox una consejería del gobierno autonómico

A menos de un mes para que arranque la cuenta atrás hacia una eventual repetición electoral en Extremadura, María Guardiola no tiene los votos para seguir en el cargo. En una entrevista en OkDiario, la popular tiende la mano a los de Abascal.

"Ese tufo machista del señor Abascal lo podía dejar en su casa"

Abascal ya lo dejó claro en plena campaña electoral: "Si la señora Guardiola no es capaz de alcanzar un acuerdo con VOX pues el PP tendrá que decidir si pone a otro candidato". Guardiola le contestó: "Ese tufo machista del señor Abascal lo podía dejar en su casa", mientras que el líder de Vox no dudó en comentar que !Guardiola es la Irene Montero de Extremadura".

Con estos choques directos como precedentes, en Vox las últimas palabras de Guardiola les suenan bien. El portavoz nacional de Vox, Jose Antonio Fúster ya ha declarado que "si esa es la realidad. lo tienen facilisimo", pero ha pedido a Guardiola, "hechos, no palabras", y ha afirmado que su formación y los 'populares' "todavía están lejos" de sellar un acuerdo para un gobierno de coalición autonómico.

"Hechos, no palabras", ha señalado Fúster en rueda de prensa en la sede nacional de Vox, después de que Guardiola haya asegurado en una entrevista concedida a 'OkDiario' que quiere que los de Santiago Abascal sean sus socios de gobierno y que a Vox y al PP "les unen más cosas de las que les separan". Según el portavoz, la Guardiola de esa entrevista "parece que está en sintonía con Vox, pero está desintonizada con la que llamó 'señoro' a Abascal o con la de su propia campaña para las elecciones y es evidente que es mucho más lo que le une al PSOE porque lo han pactado todo", ha agregado.

Fúster ha precisado que las conversaciones están en marcha, y más avanzadas de lo que Guardiola "quiere reconocer". Pero "a día de hoy, todavía estamos lejos", ha lamentado. El portavoz nacional de Vox ha explicado que Guardiola "no ha presentado ninguna propuesta", tras las elecciones del 21 de diciembre en las que Vox duplicó su fuerza en Extremadura, algo más de un año después de romper este y el resto de ejecutivos de coalición que mantenían con el PP, mientras que las de Vox "son muy razonables", aunque no ha entrado en detalles. "La música está bien, pero ¿dónde está la letra? La tiene que poner ella, y se pone sentándose y ofreciendo en sintonía con esa música", ha resumido Fúster.

En cualquier caso, ha hecho hincapié en que Vox "no negocia en ruedas de prensa, en entrevistas en los medios y con opiniones de tertulianos" y se ha limitado a repetir que su formación busca "un cambio de políticas" en Extremadura, Aragón, España y la Unión Europea (UE), fundamentalmente en las áreas de políticas ecológicas, inmigración ilegal, gasto político, fiscalidad, memoria histórica e ideología de género. Si para lograr esos cambios deben integrarse en ejecutivos de coalición, "que así sea", ha agregado.

Así, ha advertido al PP de que Vox "no está para sostener ambigüedades ni para servir de muleta a nadie". "Si el PP quiere el apoyo de Vox tendrá que hablar claro y comprometerse con medidas concretas que nos piden los electores, no puede intentar utilizarnos mientras nos mira por encima del hombro", ha señalado Fúster. En esta línea, ha recomendado a los 'populares' "rectificar" si creen que "se han equivocado gravemente siendo los aliados del PSOE".

La primera sesión de investidura de Guardiola, en la que necesita mayoría absoluta para revalidar su cargo, tendrá lugar el 3 de marzo, y previsiblemente saldrá derrotada con el 'no' de Vox. A partir de este día, tiene un período de dos meses para constituir gobierno y, si no lo logra, habrá repetición electoral. Fúster ya ha adelantado este lunes que Vox no se abstendrá en la segunda votación, en la que la presidenta extremeña necesitaría más síes que noes. "La abstención cabe pocas veces, nosotros no estamos en eso", ha dicho.

Por otro lado, Fúster ha desligado las conversaciones de Extremadura de la negociación para formar gobierno en Aragón, tras las elecciones del 8 de febrero en las que Vox también redobló su representación en la autonomía. "Son independientes, no jugamos a la táctica y se puede dar la paradoja de que haya pacto en Aragón y nuevas elecciones en Extremadura", ha avisado.

En Aragón, el presidente en funciones de Aragón, Jorge Azcón, y el equipo negociador de Vox, compuesto por el exvicepresidente y candidato el 8F, Alejandro Nolasco, y la secretaria general adjunta, Montserrat Lluís, ya se han intercambiado algún mensaje, según ha revelado Fúster en la rueda de prensa, pero ha precisado que todavía no se han sentado a negociar.

Mientras, los tiempos corren. Carmen Fúnez, del PP, apremia: "Hay que hacer menos ruido en los medios de comunicación y trabajar más en el ámbito de las mesas de negociación".

Y todo en medio de un ciclo electoral en el que el PP quiere sacar músculo, consciente de la necesidad de los votos de Abascal para retener el poder en varias comunidades.