Condenan a penas de cárcel al general Espinosa, Bautista y Navarro por la primera pieza del 'caso Mediador'

Nuevos implicados en la investigación del rescate de Plus Ultra y los pagos al entorno de Zapatero

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado por un delito de cohecho continuado al general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa, al empresario de energías fotovoltaicas, Antonio Bautista, y al intermediario, Marco Antonio Navarro Tacoronte, en la primera pieza del 'caso Mediador'.

La sentencia, hecha pública este miércoles, recoge que el general, que se encontraba en servicios especiales, y el empresario, han sido condenados a nueve meses de cárcel mientras que Navarro Tacoronte, a cuatro meses y medio.

El juicio se celebró a finales del mes de enero

El jurado popular emitió veredicto de culpabilidad para los tres acusados por ejecutar una trama de sobornos para conseguir contratos en el sector de la energía solar en Canarias.

La Audiencia considera como hechos probados que Bautista fue contactado por Navarro Tacoronte a finales de agosto de 2020 con el fin de ayudarle a expandir su empresa en Canarias, de tal manera que empezó a organizar encuentros con el general para que Bautista obtuviera "negocios ventajosos y lucrativos contratos".

Además, establece que el empresario pagó a Navarro hasta 13.500 euros en efectivos que repartió con Espinosa y cubrió los gastos de un viaje a Fuerteventura junto a su pareja extramatrimonial en noviembre de 2020 y que se elevaron a más de 750 euros.

Lo que dice la sentencia

La sentencia reconoce que Bautista se acercó al general por su "especial posición" con el fin de obtener beneficios, algo que se define como "engrasar la relación" para que en un clima de "pronunciada cordialidad" se ponga en funcionamiento una "maquinaria administrativa" para favorecer a quien hace los regalos.

En ese sentido, la continuidad en la entrega de dinero y regalos del empresario al general y Navarro Tacoronte "permite construir la continuidad delictiva", razona la Audiencia, dado que el general gozaba de la consideración de funcionario público a través de su cargo en la FIAPP, dedicada a la cooperación internacional a través de una misión en El Sahel en la que ejercía como director.

En el juicio el jurado ya dio por contrastado, por coincidencias temporales con las extracciones de dinero en metálico y las grabaciones, que Bautista entregaba dinero a Navarro y este al general, aparte de que había conversaciones sobre oportunidades de negocio.

En la sentencia, contra la que cabe recurso ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), se especifica que tanto al general como al empresario se les suspende la pena durante dos años condicionada a no cometer delitos, en tanto que se deniega esa condición para Navarro Tacoronte.