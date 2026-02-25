El PP afirma que Díaz no es candidata a las elecciones porque "no la quieren ni los suyos"

Yolanda Díaz renuncia a presentarse a ser la candidata de Sumar en las próximas elecciones: "Un paso muy meditado"

MadridEl Partido Popular ha afirmado que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, no será candidata en las próximas elecciones generales porque sabe que no la quieren ni los suyos. El anuncio de Díaz se ha producido la misma mañana poco después de que, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el secretario general del PP, Miguel Tellado, señalase que el discurso de la vicepresidenta "ha sonado a despedida".

"Yolanda Díaz no renuncia voluntariamente. Lo hace porque sabe que no la quieren ni los suyos", ha apuntado en un comunicado publicado unos minutos después del anuncio de la también ministra de Trabajo.

Díaz ha comunicado este miércoles en una carta publicada en las redes sociales que no será candidata en las próximas elecciones generales, una decisión "muy meditada" y que ha comunicado a su familia, a su espacio político Sumar y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Su abdicación es forzosa"

Según el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo, "su abdicación es forzosa" y "no obedece a ningún otro motivo que el haber asumido que la iban a laminar".

"No elige el qué hacer, irse. Elige el cuándo comunicarlo, hoy", apunta el texto, que señala que la "precariedad" de Díaz no es fruto de "la existencia de una fecha de caducidad" sino de que "no tiene influencia" en el Gobierno de Sánchez ni "afectos" en la izquierda a la que antes representaba.

El PP afirma además que los españoles no se quedan sin Díaz porque, del mismo modo que siguió en Sumar cuando dijo que dejaría la dirección de Sumar, querrá mantener un acta en el Congreso ahora que dice que no será candidata a la Presidencia del Gobierno.

"Los días de Yolanda Díaz de vivir de la política ni acaban hoy ni acabarán cuando termine la Legislatura", dice el PP.

El comunicado de la vicepresidenta llega en un momento de refundación de la coalición Sumar, el espacio que ella misma articuló y lideró en las anteriores elecciones, y con la incógnita de quién encabezará esta nueva alianza, de la que forman parte por el momento Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes.