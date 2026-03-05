El ministerio de Defensa ha desmentido las afirmaciones de su titular, Margarita Robles, sobre la hora que terminó su reunión con el embajador de Estados Unidos

La Casa Blanca asegura que el Gobierno español ha acordado "cooperar" con el Ejército estadounidense

Compartir







La negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a permitir el uso de las bases de Morón y Rota para atacar a Irán ha tropezado este jueves con el relato de la reunión entre la ministra de Defensa, Margarita Robles y el nuevo embajador de Estados Unidos en España. En este marco, la posibilidad de que un comentario de Robles hubiesen sido entendidas por el representante de Trump como un apoyo a su acción en Oriente Medio han disparado las sospechas de una rectificación oficial.

El Gobierno salió ayer en tromba contra la portavoz de la Casa Blanca cuando afirmó a siete y media de la tarde de este miércoles que España corregía su decisión y aceptaba colaborar con la acción armada sobre Irán.

PUEDE INTERESARTE Bruselas se solidariza con España tras las amenazas de Donald Trump: promete que actuará si es necesario para proteger sus intereses

Confusión de fechas y de conversaciones

Inmediatamente, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, lo negaba tajantemente e insistía en la postura oficial expresada por el presidente Sánchez en su comparecencia oficial en el palacio de La Moncloa por la mañana.

Pero, ¿de dónde saca la Casa Blanca ese supuesto cambio de postura del gobierno español? La clave está en ese encuentro entre Robles y el embajador y en una conversación que ha hecho estallar la polémica. Pero también en la "confusión" de la ministra sobre las horas de esa reunión.

Esta mañana, Robles aseguraba que de ella no podía haber salido esa información porque seguía reunida cuando la portavoz de Trump hizo esas declaraciones. Sin embargo, su propio Ministerio ha salido al paso desmintiendo ese coincidencia. Según fuentes oficiales, la reunión con el embajador acabó a las seis y media de la tarde y Karoline Leavitt habló una hora después, a las siete y media.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Pero eso no es todo, lo que más confusión y polémica está creando es una frase que le dijo al embajador y que por la falta de claridad da pie a una confusión que está en el foco de esta crisis.

Para la oposición, Margarita Robles dice "estoy con Trump", pero para el gobierno, lo que dice su ministra es "estoy cómoda" en referencia a la temperatura en la sala. Se trata de un comentario en los momentos previos a la entrevista que fue captado por las cámaras.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Fuentes de La Moncloa han rechazado la "manipulación" de las palabras de Robles y han desmentido "categóricamente" la "interpretación espuria y sesgada" que ha hecho el PP, aunque no ha mencionado al partido directamente. "Basta escuchar el contexto de la conversación para comprobarlo", han añadido.

Las mismas fuentes consideran que la manipulación de una conversación que tildan de "circunstancial y de cortesía" para convertirla "en categoría política" es "algo más que mentir", y concluyen que "retrata a quien lo hace y describe perfectamente su falta de solvencia, posición y argumentos ante la actual coyuntura internacional".