El abogado de Ábalos pide aplazar el juicio: "Hemos tenido dificultades para acceder a la causa"

Marino Turiel, abogado de José Luis Ábalos, ha pedido aplazar el juicio un mes debido a su complejidad. 'El Programa de Ana Rosa' ha hablado con él en directo de este y de otros temas relacionados con su cliente.

"Cuando yo asumí la defensa, tuvimos una reunión en el Tribunal Supremo en la que ya la sala atisbaba que íbamos a cerrar el juicio en el mes de abril. Les plantee la dificultad que tenía afrontarlo en ese corto periodo de tiempo, partiendo de que yo tenía otros señalamientos que les acredité desde el primer día"; ha comenzado relatándonos.

Turiel ha continuado explicando: "Fijan el primer día el día 7 y nosotros necesitamos más tiempo porque hemos tenido dificultades para acceder a la causa, ya que son más de 50.000 archivos que hay que descargarse prácticamente uno a uno por el sistema informático que tiene la Administración de Justicia. Esas son las razones que se explican en un escrito a la sala. No se trata de no querer celebrar, se trata de celebrar con garantías".

Sobre qué esperan, ha respondido: "Esperamos que se atienda al criterio razonable de que la defensa necesita un poco más de tiempo. Ya en el mes de abril es bastante limitado, pero pedimos que al menos sea al final del mes. Es materialmente imposible porque el resto de los señalamientos me ocupan todo el mes de marzo. Es el derecho de defensa".

El abogado de José Luis Ábalos ha hablado de la posibilidad de recurrir al Constitucional: "Es un trámite de acudir ahora al Constitucional. Pero sí queremos ver la posibilidad de recurrir al Constitucional el auto que ha dictado la sala desestimando todas las cuestiones previas que estábamos planteando. Lo estamos solventando y creemos que lo vamos a hacer".

Sobre el estado de salud de su cliente, al que hemos podido ver muy desmejorado, ha respondido: "Sí. Además, está muy afectado porque no acaba de entender la situación. Además, ve dificulta a la hora de tener una interlocución de cara al juicio con él en la cara. Está ilusionado con su defensa, pero también es consciente de la dificultad para prepararla con él en prisión".