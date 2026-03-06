Exclusiva | Entramos en la base de rota y descubrimos si hay actividad militar estadounidense

El conflicto de Oriente Medio dispara la demanda de jets privados: más de 100.000 euros por huir de la zona

'El Programa de Ana Rosa' ha documentado el movimiento de aviones, destructores y misiles Tomahawk días antes del conflicto en Oriente Medio

La base naval de Rota , en Cádiz, ha mostrado un movimiento inusual de personal y material militar estadounidense en los días previos al estallido de la guerra con Irán. Un equipo de 'El programa Ana Rosa' ha entrado en exclusiva en la base para documentar de primera mano qué actividad se estaba desarrollando.

Jorge Luque ha contado: "Aquí en Rota, días antes de que estallara esta guerra el pasado sábado, la gente ya sabía que algo iba a pasar”. El periodista ha explicado que la pista de aterrizaje de la base se llenó de decenas de aviones y que el muelle 1, utilizado por los estadounidenses, se vio ocupado por destructores, incluyendo algunos que escoltaban al portaaviones Lincoln, capaz de albergar hasta 100 aeronaves.

Luque ha destacado que la actividad en la base era mucho más intensa de lo habitual y que se notaba un flujo constante de personal estadounidense de paso, distinto del personal destinado que permanece en Rota por períodos más largos. "Hay mucho americano, pero son americanos de avión, es decir, americanos que pasan aquí muy poco tiempo… y esta semana se ve que hay flujo de americanos que van cambiando", ha detallado.

Los vecinos coinciden en que este nivel de actividad “cambia la percepción habitual de la base” y refleja la importancia de la base de Rota en la proyección militar estadounidense hacia Oriente Medio.

Aviones, destructores y misiles: la base en pleno movimiento

Según Jorge Luque, "hasta el momento en el que se inició la guerra con Irán había más de 20, pero se marcharon". Durante la última semana, se han registrado al menos 24 despegues o aterrizajes desde la base, y “ayer mismo salieron dos aviones del ejército americano dirección a Grecia, al aeropuerto de La Canea”, ha afirmado el periodista.

Respecto a los buques, Luque ha indicado que en el muelle 1, utilizado por los estadounidenses, había tres barcos, aunque "el radar de tráfico marítimo solo nos muestra el del centro"”. Entre ellos se encontraba el Gary Chowest, un remolcador de suministro que llegó a Rota recientemente, y dos destructores especializados en interceptar misiles enemigos, uno de ellos se encuentra en reparación y el otro “se prepara para zarpar”.

El equipo también ha documentado un camión custodiado por la policía estadounidense: según Jorge Luque, "este camión se utiliza para el transporte de misiles Tomahawk, misiles de ataque de crucero de largo alcance que se lanzan habitualmente desde el mar para alcanzar objetivos en misiones de ataque profundo. Dentro de ese camión puede haber dos o cuatro misiles del tipo BGM-109". El camión se dirigía directamente al muelle 1, dirigiéndose al destructor preparado para zarpar.

La presencia de misiles, destructores y el portaaviones Lincoln indica que la base de Rota se encuentra en un nivel de actividad militar inusual. A pesar de que el Gobierno español asegura que las bases no se utilizan para la guerra, nuestro equipo confirma que la movilización es real y estratégica.