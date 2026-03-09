Carlo Angrisano, exsecretario General de Nuevas Generaciones del PP, ha hablado en directo en 'La mirada crítica'

Los mensajes de los líderes políticos por el 8M: del "más feminismo" de Pedro Sánchez al "papel crucial de las mujeres" de Feijóo

Compartir







El avispero entre Partido Popular y Vox no deja de agitarse. La última, con la dimisión del Secretario General de Nuevas Generaciones del PP. Carlo Angrisano se va del partido y dimite de sus cargos, pero lo hace pidiendo el voto para el partido de Santiago Abascal.

'La mirada crítica' ha hablado en directo con el protagonista de esta polémica, que nos ha contado los motivos que le han llevado a hacer esto.

Sobre si es verdad que fue cesado el PP, tal y como ha alegado el partido, ha respondido: "Es inaudito ¿entonces, quién era el Secretario General de Nuevas Generaciones? A mí me da pena porque he estado 14 años en este partido, tengo grandes amigos y les tengo mucho cariño. Simplemente, libremente he decidido dimitir porque no comparto el rumbo político que ha adoptado el partido. Faltaría más que un chico joven no tenga derecho a renunciar a un partido político porque ya no está de acuerdo".

Carlo Angrisano, exsecretario General de Nuevas Generaciones del PP: "Faltaría más que un chico joven no tenga derecho a renunciar a un partido político porque ya no está de acuerdo".

"El Secretario General de Nuevas Generaciones no tiene sueldo. Dimití del cargo que tuve en e l Parlamento Europeo como asesor durante dos años y ahora lo he hecho de las juventudes. Todo en orden y por respeto a los que he tenido con mis compañeros, con los que pensé que mantenía una buena relación", ha añadido.

Angrisano ha admitido haber tenido conversaciones con algunos dirigentes de VOX: "No es ninguna estrategia. Es algo que he hecho voluntariamente porque creo que es la mejor opción para España. Por ahora no me afilio a nada y estoy fuera de cualquier partido político. Desleal es quien quiere pactar con aquellos que quiere romper España o renegar de grandes lideres en un mundo en el que la derecha está en pleno auge", ha añadido.