El mensaje del concejal de Palencia que se cambió de sexo: "Es para demostrar lo ridícula que es la ley"

España ha sido testigo de un caso que ha generado debate sobre las ayudas rurales y la legislación sobre cambio de sexo registral. Según ha informado el programa 'Vamos a ver', Manuel Garrido, apicultor y número 4 en las listas del PSOE en Carrión de los Condes, decidió cambiar su sexo en el registro civil.

Gracias a este cambio, ahora puede acceder a ayudas dirigidas exclusivamente a mujeres rurales, en especial aquellas dedicadas a la apicultura.

Un cambio legal con intención reivindicativa

La reportera Elea Cañas, que ha estado con Garrido durante toda la mañana para recoger su versión, explica que el concejal busca denunciar lo que considera un fallo en la ley impulsada por su propio partido.

Según Cañas, Garrido quiere demostrar que la normativa es absurda: "Lo hace para demostrar lo ridícula que es la ley. No le encuentro ningún sentido". Hasta el momento, el concejal afirma que no ha tenido desventajas y que su vida diaria y sus actividades como apicultor y concejal permanecen igual.

Elea Cañas destaca que Garrido, consciente de la repercusión mediática, ha decidido no participar en directo en el programa, dejando que la reportera transmitiera su mensaje: que el cambio de sexo registral le permite acceder a ciertos beneficios, pero que su intención principal es poner en evidencia las fisuras de la ley de ayudas y la normativa de autodeterminación de género. Según Cañas, el concejal también se pregunta por qué otros hombres no recurren a la misma vía, subrayando el posible uso fraudulento de la ley.