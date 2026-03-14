Miguel Ángel Llamas, candidato de Podemos a la Junta de Castilla y León, ha denunciado haber sido víctima de una agresión en plena calle

El PP de Castilla y León aclara que el 15 de marzo es el "día límite" para las elecciones

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Miguel Ángel Llamas, candidato de la coalición Podemos-Alianza Verde a la presidencia de la Junta de Castilla y León, ha denunciado en sus redes sociales haber sufrido una agresión en plena calle en el día de reflexión. Según ha relatado en su perfil de X, un hombre le habría tirado un cristal mientras el candidato se encontraba en la calle junto a su hijo.

"Este individuo me ha tirado un cristal mientras estaba con mi hijo. Esto es muy grave. Denunciaré inmediatamente. Hasta aquí hemos llegado", escribe el candidato de la coalición Podemos-Alianza Verde a la presidencia de la Junta de Castilla y León. Además, Miguel Ángel Llamas ha compartido junto a sus seguidores una imagen del supuesto agresor y del cristal que, supuestamente, le habría lanzado.

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La agresión al candidato de Podemos

El suceso ha ocurrido sobre las 11 horas cuando Llamas, junto a su hijo de tres años, abría con una llave la puerta de la caseta electoral para recoger algunas pertenencias suyas, momento en el que escuchó un ruido de cristal roto y a una persona que le increpó y cuya imagen ha publicado en la red social X.

Al parecer, según fuentes de Podemos, el cristal era uno de los restos de la ventana de la caseta que fue rota durante los primeros días de campaña y que hasta ayer mismo, final de campaña, cubría un cartón. Tanto el candidato como su hijo no han sufrido daños personales al margen del susto, según las mismas fuentes.

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Los candidatos a la Presidencia de CyL dedican la jornada de reflexión a pasar tiempo con su familia

Los candidatos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León están dedicando esta jornada de reflexión a pasar tiempo con su familia después de una intensa campaña electoral cuyo colofón tendrá lugar este domingo con las elecciones a las Cortes de la Comunidad, la segunda vez que se celebran en solitario y que centra el foco político de todo el país.

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En concreto, el candidato del Partido Popular a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, pasará la jornada de reflexión en la provincia de Salamanca, primero en un desayuno con su familia en la capital y después con una comida con amigos en un pueblo.

El candidato del Partido Socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, también compartirá esta jornada con familiares y amigos, con los que paseará por los márgenes del Duero en Soria.

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Por su parte, el candidato de Vox, Carlos Pollán, también prevé pasar un día tranquilo en León tras una campaña en la que ha estado acompañado en casi todos sus actos por el presidente del partido, Santiago Abascal.

Así, por la mañana dará un paseo con su hijo y su nieto por el barrio Húmedo de la capital leonesa, al que prevé que se incorpore su madre si la climatología lo permite, ya que tiene 91 años y le cuesta salir. Ya por la tarde disfrutará del partido de la Cultural Leonesa contra el Racing de Santander.

La candidata de UPL a la Presidencia de la Junta, Alicia Gallego, dedicará la jornada a pasar un día "tranquilo", a "tomar el aire" y relajarse en compañía de su familia en un día en que quiere coger fuerzas de cara a la jornada electoral.

Por otro lado, un paseo largo por el monte Valonsadero es la opción elegida por el candidato de Soria ¡YA!, Ángel Ceña, para este sábado, un día en que también estará acompañado por su familiar para "descansar".

Asimismo, el cabeza de lista de Por Ávila, Pedro Pascual, también dedicará tiempo a la familia, así aprovechará para "reencontrarse" con hijos y nietos. "Estoy deseando verlos, ya que hace más de un mes que no les doy un achuchón y lo estoy echando de menos", ha afirmado Pascual.

Del mismo modo, el candidato de la coalición En Común, Juan Gascón, dedicará todo el día a pasarlo con su hija pequeña que cumple años. Primero irá al mercado agro-ecológico de Palencia, por la mañana, para comprar los productos con los que hará sus platos favoritos (lasaña y brownie), y después continuará un día tranquilo con la familia.