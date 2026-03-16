La indignación de los colaboradores por la presencia de Yolanda Díaz en 'Los Óscar'

Yolanda Díaz, invitada en la gala de la 98 edición de los Premios Oscar: la vicepresidenta se reunirá con Oliver Laxe y el equipo de 'Sirat'

Compartir







La presencia de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en la gala de los Premios Óscar ha abierto un intenso debate político y mediático. En el programa 'El tiempo justo' se han puesto cifras aproximadas al desplazamiento de la ministra de Trabajo hasta Los Ángeles, un viaje que, según las estimaciones comentadas, podría rondar los 40.000 euros de gasto público.

Este viaje aparece reflejado en la agenda oficial del Gobierno como un viaje institucional. Según se explicó en el programa, Yolanda Díaz acudió en calidad de vicepresidenta y ministra de Trabajo, aunque varios analistas cuestionaron que la asistencia a los Óscar encaje directamente con las competencias de su cartera.

Los costes estimados del desplazamiento

Durante el programa se desglosaron algunos de los gastos aproximados del viaje de Yolanda Díaz a los Óscar. En primer lugar, los vuelos en primera clase: Díaz viajó acompañada por su jefe de gabinete. Dos billetes de ida y vuelta en primera clase podrían superar los 12.000 euros.

El alojamiento en Los Ángeles durante el fin de semana de los Óscar tampoco es barato. El precio del hotel podría situarse entre los 2.000 y los 4.000 euros, ya que la celebración de la gala dispara los precios en la ciudad.

A ello se suman dietas, seguridad y otros gastos oficiales. Con el transporte y la logística, el cálculo realizado en el programa sitúa el coste total del viaje cerca de los 40.000 euros.

La presencia de miembros del Gobierno español en los Premios Óscar no es habitual. En el debate se recordaron algunos precedentes: Mariano Rajoy asistió en 1999, cuando era ministro de Cultura, y Rodrigo Rato acudió en el año 2000.

Debate político en el plató

La discusión en 'El tiempo justo' derivó también hacia otras cuestiones, como por qué los ministros viajan en primera clase durante desplazamientos oficiales. Algunos tertulianos defendieron que responde al rango institucional del cargo, mientras que otros señalaron que la explicación oficial suele estar vinculada a motivos de seguridad.

Asimismo, se planteó si la presencia de Yolanda Díaz en los Óscar respondía a una representación institucional del cine español o si su viaje estaba relacionado con su amistad con el director gallego de la película nominada.