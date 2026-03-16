Ana Rosa Quintana: "El PSOE se ha comido a la izquierda de la izquierda"

Sin embargo, Ana Rosa asegura que el PSOE tiene "poco que celebrar" en una comunidad que lleva gobernando más de 40 años la derecha

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Recién celebrada la gala de los Oscar, el editorial de Ana Rosa Quintana ha narrado los resultados electorales de Castilla y León como si formara parte de la celebración. En él, arremete contra el PSOE, que según ella "nada tienen que celebrar" y critica a Yolanda Díaz por su viaje en Business a EEUU para desfilar por la alfombra roja de la anual ceremonia cinematográfica más importante del visionada.

"Buenos días. Ayrton Senna decía que el segundo es el primero de los perdedores. Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, desde el PSOE nos quieren vender que el segundo es el ganador, porque en Castilla y León han quedado segundos", ha arrancado Ana Rosa Quintana.

La presentadora ha continuado: "Esta noche se ha celebrado la gala de los Óscar y el PSOE ha obtenido la 'estauilla' a la mejor ficción por su película "Ni tan mal". Sin embargo, poco tienen que celebrar en una Comunidad en la que lleva ganando la derecha más de 40 años. El PP ha subido dos escaños y Vox uno. El estancamiento en las negociaciones en Extremadura y en Aragón han frenado la subida de los de Abascal ante el hartazgo del electorado y solo se han llevado el Óscar al mejor actor de reparto"

Ana Rosa: "El CIS en el que pronosticaba que la suma de PSOE, Sumar y Podemos iba a alcanzar el 40,5% de los votos"

"El PSOE ha subido dos escaños gracias a dos factores. Uno de ellos pasa camino Soria. El alcalde de la ciudad, Carlos Martínez, es el candidato más alejado del sanchismo en todas las elecciones autonómicas, por lo que se confirma el efecto Page. Cuando un candidato se muestra más alejado de Sánchez, mejores resultados obtiene. Los alcaldes socialistas han sido la aldea gala del PSOE en estas elecciones y han obtenido el Óscar al mejor guion adaptado por "Amanece, que no es poco", ha añadido Ana Rosa.

La presentadora ha continuado: "El otro factor de la subida del PSOE es que se han comido a la izquierda de la izquierda. Podemos, Izquierda Unida y Sumar han ganado el Óscar a los mejores efectos especiales por la película "Desaparecido en combate". No ha quedado ni rastro de ellos. El Óscar al mejor maquillaje se lo ha llevado Tezanos por el CIS en el que pronosticaba que la suma de PSOE, Sumar y Podemos iba a alcanzar el 40,5% de los votos"

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"Sin duda, la triunfadora en esta gala de los Óscar ha sido la vicepresidenta Yolanda Díaz. Ha obtenido el Óscar a la mejor actriz protagonista por la película "Náufrago". Para celebrar el naufragio de su proyecto político en Castilla y León ha concedido 15 entrevistas en los últimos días y ha volado en Business hasta el país de Trump para desfilar en la alfombra roja. Precisamente eso es lo que habrá que levantar tras las elecciones generales. Las alfombras por las que desfila este Gobierno", ha sentenciado Ana Rosa.