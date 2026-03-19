"La renuncia inicial de Mouliaá se produjo en un momento de ansiedad", explica su abogado

Íñigo Errejón pide a la Audiencia de Madrid expulsar a Elisa Mouliaá del procedimiento en el que le acusa de agresión sexual y archivar la causa

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La causa judicial contra el exdiputado de Sumar, Íñigo Errejón, por la presunta agresión sexual denunciada por la actriz Elisa Mouliaá, vuelve a situarse en el punto de mira tras el último movimiento de la defensa, que ha solicitado su expulsión del procedimiento y el archivo de la causa. En este contexto, el abogado de la víctima, Alfredo Arrién, ha asegurado en una entrevista en 'La mirada crítica' que el proceso está “más cerca del juicio oral que del archivo”.

Arrién ha confirmado que la defensa de Errejón ha elevado a la Audiencia Provincial de Madrid un recurso de apelación para solicitar el archivo de la causa por presunta agresión sexual, después de que el juez instructor rechazara esa petición en dos ocasiones.

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"Era completamente previsible", ha señalado el letrado, explicando que se trata del siguiente paso tras la desestimación del recurso inicial y del recurso de reforma. El abogado ha subrayado que la acusación ya ha presentado su oposición al recurso, reiterando los argumentos expuestos previamente en sede judicial.

"La renuncia inicial de Mouliaá se produjo en un momento de ansiedad", explica su abogado

Durante la entrevista, Arrién también se ha referido a uno de los puntos más controvertidos del caso: la renuncia inicial de la denunciante, Elisa Mouliaá. Según ha explicado, esa decisión se produjo en un momento de "ansiedad", una circunstancia que, a su juicio, ha sido correctamente contextualizada ante el juez.

El letrado ha señalado que este elemento puede repercutir en la valoración de la persistencia en la incriminación, un criterio relevante en los procedimientos penales, aunque ha recalcado que, en su opinión, no altera el conjunto de la acusación ni impide que la causa siga adelante. De la misma manera, ha recordado que el proceso podría continuar incluso si la denunciante dejara de ejercer la acusación particular. "El procedimiento puede seguir adelante con la acusación popular, y ella podría intervenir como testigo", ha explicado.

Arrién también ha mencionado que otra posible víctima que estaba dispuesta a declarar en un procedimiento paralelo ha decidido finalmente no hacerlo por no sentirse segura, aunque ha recalcado que esto no afecta jurídicamente al caso principal.

En su valoración final, el abogado se ha mostrado claro sobre el momento que atraviesa la causa: considera que está "más cerca del juicio oral" que de su archivo. Sin embargo, la decisión ahora queda en manos de la Audiencia Provincial de Madrid, que deberá pronunciarse sobre el recurso presentado por la defensa del acusado.