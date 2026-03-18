Abogado de la víctima del ex DAO, tras el rechazo de la orden de alejamiento: "Recurriremos. Fue desagradable"

La defensa destaca momentos de tensión y contradicciones durante la declaración del ex DAO

El exDAO, acusado de agresión sexual a una subordinada, niega los hechos ante el juez: "Me han destrozado la vida"

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En 'La Mirada crítica', Ana Terradillos ha podido entrevistar a Jorge Piedrafita, abogado de la víctima en el caso de José Ángel González, ex DAO de la Policía acusado de agresión sexual a una subordinada. Tras declarar ambos ante el juez, el ex DAO manifestó por primera vez ante los medios de comunicación: "me han destrozado la vida, me han destrozado la vida personal y familiar".

El abogado de la denunciante ha valorado la declaración del ex DAO en el marco de una investigación por presunta agresión sexual, destacando momentos de tensión y contradicciones durante el juicio, además de una interpretación diferente sobre el contenido de el audio que se considera determinante para el caso.

Según el letrado, la comparecencia del ex DAO fue “desagradable” en varios momentos. Asegura que el investigado mostró desorientación al ser interrogado sobre aspectos concretos del audio y que, en ciertas ocasiones, se vio “acorralado”, teniendo que intervenir su defensa. Además, subraya que se negó a responder a algunas preguntas formuladas por la acusación.

La defensa de la víctima sostiene que hay fragmentos del audio "escalofriantes"

Uno de los puntos centrales del caso es el audio incorporado a la causa. Mientras la defensa del ex DAO resta importancia a su contenido, Piedrafita sostiene que hay fragmentos “escalofriantes”. En particular, distingue dos partes claramente diferenciadas: una conversación inicial de carácter personal y un tramo final que, según afirma, es el que fundamenta la investigación.

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En ese último segmento, el abogado asegura que se escucha de forma reiterada a su clienta decir “no” y “déjame”, sin que exista ningún consentimiento explícito. Frente a ello, critica las explicaciones del investigado, a las que califica de “peregrinas”, como la idea de que verbalmente se expresaba una negativa pero gestualmente se indicaba lo contrario o que todo formaba parte de un juego. Para la acusación, estos elementos apuntan a que “se consumó una agresión sexual".

Respecto al inicio del audio, donde aparecen frases como que ella “no quiere compartirlo (con otras amantes)” o peticiones relacionadas con el teléfono móvil, el abogado explica que se enmarcan en una conversación previa sobre la relación entre ambos. Según su versión, la denunciante habría descubierto que el investigado mantenía contacto con otras mujeres, lo que motivó tensiones y una posible ruptura.

Piedrafita también ha criticado la decisión judicial de rechazar las medidas cautelares solicitadas, entre ellas una orden de alejamiento. Lo cual considera “sorprendente” que, pese a que la Fiscalía valore indicios suficientes para continuar la instrucción, no se haya considerado que exista un riesgo objetivo para la víctima.

Destaca además que esta cuenta con escolta permanente, lo que, a su juicio, refuerza la necesidad de medidas adicionales como la restricción de contacto telefónico. Ante esta situación, la representación legal de la denunciante ha anunciado que recurrirá la resolución judicial, al no compartir sus fundamentos.