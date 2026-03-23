'El Programa de Ana Rosa' ha entrevistado en directo a Javier Recio, director de 'Diario Sur'

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La entrevista a Javier Recio, director de Diario Sur, en el programa de 'El programa de Ana Rosa' ha evidenciado un creciente conflicto entre el Ministerio de Transportes y el diario malagueño. En el centro de la polémica se encuentran tanto las críticas a la gestión de la línea de alta velocidad entre Málaga y Madrid como el tono empleado por el ministro en sus respuestas públicas.

Recio denuncia que las tensiones comenzaron tras la publicación de un informe empresarial que cifraba en 1.300 euros las pérdidas derivadas de la interrupción de la conexión ferroviaria directa hasta Semana Santa. Según el periodista, la reacción del ministro no fue la de rebatir los datos, sino la de desacreditar a los profesionales del medio con descalificaciones personales. "Cuando no le gustan las informaciones, se dedica a insultar. Lógicamente yo tuve que salir al paso porque estaba poniendo en duda la profesionalidad de dos compañeros", ha afirmado, defendiendo la profesionalidad de sus compañeros.

Las críticas e insultos por parte del Ministro continúan, pero el Diario Sur opta por responder con información

El director del 'Diario Sur' ha relatado un enfrentamiento directo en redes sociales con el Ministro de Transportes, que decidió zanjar al considerar que el tono empleado no era acorde a la responsabilidad institucional de un ministro. Aun así, asegura que las críticas han continuado, aunque desde el periódico han optado por responder únicamente con información.

Además del choque verbal, Recio ha subrayado lo que considera problemas graves en la gestión de las obras de la infraestructura ferroviaria. Entre ellos, señala retrasos en la implementación de turnos de trabajo y una planificación deficiente que obligó a replantear completamente la intervención tras la evaluación de una consultora externa.

También ha criticado errores en la propia comunicación institucional, como la confusión del ministro al referirse a una supuesta línea de alta velocidad entre Málaga y Sevilla, una infraestructura inexistente, lo que, a su juicio, evidencia un desconocimiento preocupante del proyecto. En esta misma línea, lamenta la falta de explicaciones sobre el impacto económico real que la situación está teniendo en la ciudad.

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Para Recio, el tono empleado supone una falta de respeto hacia la ciudadanía malagueña, que está sufriendo las consecuencias de una infraestructura clave paralizada. "No es ya una cuestión personal o profesional, sino de respeto a Málaga", recalca.

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Pese al contexto de tensión, el periodista quiso cerrar con un mensaje positivo, destacando el atractivo de la ciudad andaluza e invitando a visitarla, especialmente de cara a la próxima Semana Santa, uno de los momentos turísticos más importantes del año.