Ana Rosa Quintana: "Nos ayudan con uno de cada cinco euros que nos quitan de nuestro propio dinero"

'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

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La actualidad política española atraviesa un momento de alta tensión, marcado por las divisiones dentro del Gobierno, la incertidumbre sobre la aprobación de medidas clave y el impacto económico derivado del contexto internacional. En este escenario, el editorial de 'El Programa de Ana Rosa' analiza las decisiones del Gobierno, sus equilibrios internos y las consecuencias de esta situación para la estabilidad política y económica del país.

Ana Roa Quintana ha comenzado: "Hemos pasado del 'Gobierno Frankenstein' al 'decreto Jack el Destripador'. El Ejecutivo ha troceado en dos partes sus ayudas contra la crisis provocada por la guerra. Aprovechando que Yolanda Díaz venía de los Óscar, los cinco ministros de Sumar se han llevado la estatuilla a la mejor interpretación dando plantón al Consejo de ministros. Un hecho insólito en democracia. Se negaron a entrar a la reunión, protagonizando un teatrillo, un viaje a ninguna parte".

"El resultado, que se aprueba un decreto con las ayudas que se sabe que van a apoyar sus socios de Junts y del PNV, y otro decreto sobre vivienda que podría llamarse decreto 13 Rúe del Percebe porque es de tebeo. Todos sabemos que no cuenta con el apoyo parlamentario suficiente, pero de esta modo la ultraizquierda cree que ha cumplido con sus votantes haciendo trampas al solitario. Tampoco hay mayoría para aprobar los presupuestos", ha continuado la presentadora.

"Afrontamos una guerra sin cuentas públicas. Hacienda prevé una recaudación de 25.000 millones de euros, y solo 5.000 irán a ayudas directas al ciudadano y gran parte las pondrán las autonomías. Conclusión, nos ayudan con uno de cada cinco euros que nos quitan de nuestro propio dinero. A este peaje hay que sumar la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos, porque la gasolina ha subido un 19%, el diésel un 31% y los alimentos un 40% desde 2021", ha continuado.

Sánchez, en X: "El Gobierno de España exige la apertura del estrecho de Ormuz. El mundo no debería pagar las consecuencias de esta guerra"

Con una crisis política sin precedentes, cinco ministros dan plantón al presidente, y Sánchez se va de vacaciones a los Pirineos para convertirse en el hombre que susurraba a los caballos en un nuevo story en Tik Tok en el que acaricia cariñosamente a un equino. Pero no desdeñemos los beneficios de la equinoterapia, porque gracias a su cercanía con este poni ha encontrado la solución a la guerra y ha escrito el siguiente tuit: "El Gobierno de España exige la apertura del estrecho de Ormuz. El mundo no debería pagar las consecuencias de esta guerra". Pues ya está todo dicho. Trump y los ayatolás seguro que toman nota y se abonan al "No a la guerra". Aquí paz y después gloria", ha finalizado.