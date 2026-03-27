Para la defensa del empresario, el magistrado hace una "forzada interpretación de algo inexistente"

El juez Juan Carlos Peinado cambia la condición de Juan Carlos Barrabés de testigo a investigado en el caso de Begoña Gómez

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El empresario Juan Carlos Barrabés ha pedido al juez Juan Carlos Peinado que archive la causa contra él porque no hay "ni una sola evidencia" de los delitos que se le imputan por su relación con Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, en un escrito en el que acusa al magistrado de hacer una "forzada interpretación de algo inexistente" para ir a juicio con jurado.

El letrado de Barrabés ha presentado un recurso contra el auto dictado el pasado día 20 en el que el magistrado acumuló todo el procedimiento en una sola causa, insistió en que se juzgue mediante jurado popular y citó a los tres investigados, Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario el próximo 1 de abril.

Argumentos falaces, "conjeturas" no apoyadas en indicios y "demasiados olvidos"

Gómez y Álvarez ya han recurrido también; el primero ha argumentado que el auto adoptado por el magistrado contiene argumentos falaces, "conjeturas" no apoyadas en indicios y "demasiados olvidos", y el segundo que no puede existir malversación en que un trabajador público dedique "medio minuto diario" a actividades privadas, en este caso de su superior.Ahora el abogado de Barrabés desgrana por qué no ve indicios de que este empresario organizara la cátedra que codirigió Begoña Gómez en la universidad Complutense supuestamente a cambio de que ella le beneficiase en sus proyectos, y concluye que "de lo que hay prueba es de que el señor Barrabés conoció a la señora Gómez dentro de su ámbito profesional y que dio dos clases en un máster, al igual que el resto de los profesores que participaron en ese máster y en esa misma calidad, y no hubo absolutamente nada más".

Para la defensa del empresario, el magistrado hace una "forzada interpretación de algo inexistente" con el fin de "lograr la conexividad que se requiere para la transformación en tribunal de jurado".

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"De lo que hay evidente prueba es de que el señor Barrabés participó, al igual que otros 100 profesores, en dar dos clases en un máster del que era directora doña Begoña Gómez. Pero no hay prueba alguna de que dicha participación tenga relación alguna con la cátedra que ella misma creó un año más tarde ni desde luego de que haya participado de cualquier forma en la misma", sostiene.

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Detalla que "no sólo no ha existido relación alguna entre el señor Barrabés y la cátedra", sino que "con ninguna empresa del grupo Barrabés llegó a suscribirse ni concretarse ningún acuerdo de colaboración de ningún tipo".

Sobre la acusación de que la entidad pública Red.es adjudicó dos proyectos a la UTE integrada por Innova Next, S.L.U. y The Valley Digital Business School -del grupo Barrabés- gracias a la intervención de Begoña Gomez, porque la mujer del presidente envió dos cartas de apoyo a esos proyectos, el abogado de Barrabés dice que esto es objeto de investigación en otro procedimiento y no compete al juzgado de Peinado.

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Incide en que "no se ha demostrado irregularidad alguna que haya determinado la adjudicación en favor de alguna empresa del Grupo Barrabés", ni ningún soborno.

Y concluye que "no existiendo ni una sola evidencia que acredite la existencia de influencia en funcionario alguno o de ventaja o beneficio solicitado por el señor Barrabés a cambio de un soborno también inexistente, es evidente que no concurren los elementos de los delitos que se imputan y, lo que únicamente cabe es dictar una resolución que acuerde el archivo de las presentes actuaciones con respecto a don Juan Carlos Barrabés".